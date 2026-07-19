Za ova 4 znaka završava buran ciklus: Druga polovica 2026. otvara novo poglavlje

Slijedi poglavlje obilježeno konkretnim uspjesima, sigurnijim odlukama i mnogo boljim prilikama.

Druga polovica 2026. bit će znatno povoljnija za četiri znaka Zodijaka. Glavni poticaj daje Jupiter u Lavu, koji povećava ambiciju i donosi prilike za profesionalni te osobni rast. Pomrčine 12. i 28.8. ubrzavaju odluke povezane s poslom, domom i odnosima, dok skladan odnos Jupitera i Saturna krajem kolovoza/avgusta i početkom rujna/septembra pomaže da dobar plan dobije trajnu vrijednost.

Jesen vraća nekoliko nedovršenih razgovora, ali više nema beskonačnog čekanja. Do prosinca/decembra odluke će biti donesene, uvjeti definirani, a novi smjer potvrđen.

Najviše dobivaju Bikovi, Škorpioni, Djevice i Ribe.

Bik

Bikovima druga polovica 2026. donosi mirnije okolnosti i priliku da se napokon posvete planovima koje su stalno prilagođavali drugima.

Jupiter u Lavu stavlja naglasak na dom, obitelj i nekretnine. Preseljenje, uređenje stana, kupnja ili prodaja nekretnine te dogovor o obiteljskoj imovini postaju glavne teme. Pomrčina Sunca 12.8. ubrzava odluku koja se dugo pripremala.

Bikovi koji već traže novi životni prostor pronalaze prihvatljivo rješenje. Oni koji uređuju postojeći dom završavaju važan dio radova, dok obiteljski dogovor donosi jasniju raspodjelu troškova i odgovornosti.

Financije također ulaze u stabilniju fazu. Dodatna usluga, samostalan projekt ili vještina koju su dugo razvijali počinje donositi konkretnu zaradu. Bikovi će jasnije određivati cijenu svojeg rada i odbijati poslove koji traže mnogo, a vraćaju premalo.

U ljubavi će tražiti sigurnost koja se vidi u postupcima. Parovi donose odluku o zajedničkom životu, preseljenju ili većem ulaganju. Slobodni Bikovi privlače osobu koja zna što želi i ne ostavlja ih u neizvjesnosti.

Do kraja godine imat će riješeno važno stambeno ili obiteljsko pitanje, bolji pregled novca i konkretniji plan za 2027.

Škorpion

Škorpionima se u drugoj polovici 2026. najviše mijenja profesionalni položaj. Jupiter u Lavu prolazi područjem karijere, ugleda i javnog nastupa te njihov rad dovodi pred ljude koji odlučuju o većim projektima, funkcijama i novcu.

Pomrčina Sunca 12.8. označava ključan trenutak. Škorpion dobiva ponudu za bolji posao, razgovara o napredovanju ili preuzima projekt koji mu povećava profesionalni utjecaj. Oni koji rade samostalno dolaze do važnijeg klijenta i većeg tržišta.

Novac prati profesionalni rast. Povišica, veći honorar ili isplativija suradnja postaju realan rezultat rada iz prethodnih mjeseci. Škorpioni će imati dobru pregovaračku poziciju jer iza njih stoje mjerljivi rezultati.

Jesen donosi važan ljubavni razgovor. Osoba iz prošlosti, nedovršena veza ili pitanje povjerenja ponovno dolazi u prvi plan. Ovaj put odnos dobiva jasne uvjete i smjer. Stabilne veze prelaze na ozbiljniju razinu, dok priče bez budućnosti završavaju.

Do prosinca/decembra Škorpioni će znati gdje stoje u ljubavi i poslu. Pred njima je jača funkcija, veća zarada i odnos u kojem se više ne moraju boriti za osnovnu sigurnost.

Djevica

Djevice ulaze u drugu polovicu godine spremne riješiti ono što ih je mjesecima iscrpljivalo. Najvažnije promjene odnosit će se na ljubavne i poslovne odnose, zajedničke financije i planove koje dijele s drugima.

Pomrčina Mjeseca 28.8. na osi Djevice i Riba donosi konačnu odluku. Veza prelazi na ozbiljniju razinu, brak dobiva jasniji plan, a odnos koji se održavao bez stvarnog napretka završava. Isto vrijedi za poslovne suradnje bez preciznih uvjeta.

Djevica više neće preuzimati tuđe obaveze kako bi spasila dogovor. Tražit će jasnu podjelu odgovornosti, konkretan rok i financijske uvjete koji odgovaraju poslu koji obavlja.

Zajednički novac također dolazi na red. Kredit, dug, nasljedstvo ili veće ulaganje dobiva preciznu strukturu. Dogovor s partnerom ili članom obitelji smanjuje financijski pritisak i omogućuje planiranje većeg projekta.

Poslovno će biti posebno važan projekt koji se priprema daleko od javnosti. Edukacija, dodatna usluga ili suradnja s novim krugom ljudi postavlja temelje za znatno bolju 2027. godinu. Prvi rezultati vidjet će se već tijekom jeseni kroz ponudu, preporuku ili sigurniji ugovor.

Do kraja godine Djevice će imati jasnije odnose, uređenije financije i poslovni plan koji ih više ne drži u ulozi osobe koja sve mora popravljati sama.

Ribe

Ribama druga polovica 2026. donosi vrlo praktične promjene. U središtu će biti posao, zarada, svakodnevni raspored i odluka o tome koliko vrijedi njihov trud.

Jupiter u Lavu povećava broj poslovnih prilika. Dolazi ponuda za novi posao, veći projekt, više klijenata ili odgovornija funkcija. Ribe koje rade samostalno lakše pune raspored i osiguravaju redovitiji prihod.

Najvažniji zadatak bit će postaviti jasnu cijenu rada. Besplatni angažmani, neodređeni honorari i poslovi bez preciznog roka gube mjesto u njihovu rasporedu. Kreativan, savjetodavan, terapeutski ili duhovni rad dobiva profesionalne uvjete.

Pomrčina Mjeseca 28.8. događa se u Ribama i donosi osobnu odluku koja mijenja ostatak godine. To je završetak iscrpljujućeg odnosa, prihvaćanje poslovne ponude, promjena načina života ili odluka o preseljenju.

U ljubavi više neće pristajati na stalno čekanje. Partner mora pokazati koliko je spreman sudjelovati u zajedničkom životu. Stabilne veze postaju ozbiljnije, a slobodne Ribe upoznaju osobu koja poštuje njihov posao, vrijeme i emocionalne granice.

Do prosinca/decembra imat će bolju kontrolu nad prihodima, uređeniji raspored i jasnu odluku o odnosu koji im je dugo oduzimao energiju.

Suzana Dulčić/ATMA

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