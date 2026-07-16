Šefica kuhinje otkrila trik za savršeno sočnu piletinu sa roštilja

Prema riječima šefice kuhinje Popi O’Tul tajna je u marinadi, ali ne bilo kakvoj.

“Pripremite tečnu mješavinu od vode, soli, malo šećera, limuna, svježeg začinskog bilja, bijelog luka, malo sirćeta i limunovog soka. Potopite pileće batake u salamuru i ostavite ih preko noći u frižideru”, savjetuje ona, prenosi net.hr.

Meso će upiti vlagu, što ga čini otpornijim na isušivanje.

“To jednostavno znači da će piletina biti super sočna kada je stavite na vruć roštilj”, prenosi Mirror.

Stručnjaci se slažu da je mariniranje ključno ne samo zbog ukusa, već i zbog zadržavanja vlage, a idealno je da traje najmanje nekoliko časova, po mogućnosti preko noći.

Nakon što je piletina odstajala u marinadi, spremna je za pečenje.

O’Tul predlaže i dodatni korak za poseban ukus i hrskavu koricu.

“Piletinu zatim možete peći na roštilju, a ja ponekad volim da napravim glazuru od ljutog meda. Koristim kist od začinskog bilja i pred kraj pečenja premažem meso kako bi dobilo lijepu, hrskavu koricu”, objašnjava.

Ovaj savjet u skladu je i s preporukama drugih stručnjaka, koji napominju da umake i glazure s visokim udjelom šećera, poput roštiljskog umaka ili onih na bazi meda, treba nanositi tek pred kraj pečenja. Na taj način sprečava se zagorijevanje šećera na jakoj vatri, a meso dobija lijepu karamelizovanu površinu.

Kako bi piletina s roštilja uvijek uspjela, korisno je znati još nekoliko trikova.

Prije pečenja meso obavezno izvadite iz frižidera i ostavite ga dvadesetak minuta na sobnoj temperaturi. Tako ćete izbjeći temperaturni šok i omogućiti ravnomjernije pečenje.

Tokom pečenja izbjegavajte da bockate meso viljuškom jer tako iz njega izlaze dragocjeni sokovi. Umjesto toga koristite hvataljke za okretanje.

Takođe, primijenite metodu direktnog i indirektnog pečenja – meso prvo kratko zapecite na jačoj vatri kako bi se stvorila korica, a zatim ga premjestite na hladniji dio roštilja da se ispeče do kraja na nižoj temperaturi.

Na kraju, prije posluživanja ostavite pečeno meso da odmori nekoliko minuta. Tako će se sokovi ravnomjerno rasporediti, a piletina će ostati još sočnija.

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