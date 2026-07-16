Haos u sudnici: Lokvančić doveden polunag, brutalno vrijeđao sudiju Skoku, govorio mu da je “k***ina”

Na ročištu za određivanje pritvora Adnanu Lokvančiću, koji je ubio majku i brata u Hrasnici, nastao je pravi haos zbog ponašanja osumnjičenog,piše Avaz

Ročište je kasnilo dvadesetak minuta zbog ponašanja Lokvančića, koji se u ćeliji skinuo polunag i odbijao da se pojavi na ročištu.Kasnije je polunag doveden na ročište uz pomoć deset sudskih policajaca, koji su ga, uprkos njegovom opiranju, doveli na ročište.

Kada je došao u sudnicu obrušio se na sudiju Srđana Skoku.Jesil to Skoko na kravu skakao – rekao je Lokvančić.

Tada mu je sudija govorio da se smiri, no Lokvančić nije odustajao.

– Koja si ti ku***na ovdje – govorio je Lokvalić.

Sudija Skoko je nekoliko puta pokušao uspostaviti komunikaciju sa Lokvančićem, uprkos vrijeđanju, no Lokvančić nije promijenio pristup, zbog čega je na kraju odstranjen iz sudnice.

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