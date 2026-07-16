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Haos u sudnici: Lokvančić doveden polunag, brutalno vrijeđao sudiju Skoku, govorio mu da je “k***ina”

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Objavljeno prije 44 minute

Sudija Skoko je nekoliko puta pokušao uspostaviti komunikaciju sa Lokvančićem, uprkos vrijeđanju, no Lokvančić nije promijenio pristup, zbog čega je na kraju odstranjen iz sudnice

Na ročištu za određivanje pritvora Adnanu Lokvančiću, koji je ubio majku i brata u Hrasnici, nastao je pravi haos zbog ponašanja osumnjičenog,piše Avaz

Ročište je kasnilo dvadesetak minuta zbog ponašanja Lokvančića, koji se u ćeliji skinuo polunag i odbijao da se pojavi na ročištu.Kasnije je polunag doveden na ročište uz pomoć deset sudskih policajaca, koji su ga, uprkos njegovom opiranju, doveli na ročište.

Kada je došao u sudnicu obrušio se na sudiju Srđana Skoku.Jesil to Skoko na kravu skakao – rekao je Lokvančić.

Tada mu je sudija govorio da se smiri, no Lokvančić nije odustajao.

– Koja si ti ku***na ovdje – govorio je Lokvalić.

Sudija Skoko je nekoliko puta pokušao uspostaviti komunikaciju sa Lokvančićem, uprkos vrijeđanju, no Lokvančić nije promijenio pristup, zbog čega je na kraju odstranjen iz sudnice.


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