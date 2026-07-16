Meteocunami na Hvaru: Turisti bježali, brodovi dirali samo dno

Sistem grmljavinskih oblaka još se popodne razvio nad sjevernom Italijom, gdje je mjestimično bilo jakog nevremena s tučom čija su zrna dostizaa obim do 8 centimetara.

U isto vrijeme olujnih udara bilo je na cijelom zadarskom arhipelagu. Deset intervencija zbog pada grada i stabala imali su zadarski vatrogasci, a jedna jedrilica se prevrnula na samoj rivi, javlja Dalmacija Danas.Na mnogim područjima sjevernog i pogotovo srednjeg Jadrana zabilježena je pojava naglih promjena nivoa mora. Šćiga ili seš pojavila se od Istre do srednjodalmatinskih otoka. More se prvo izlilo na rivu u Puli, a ista je pojava zabilježena na nižim dijelovima obale u Zadru.

Oko 23 sata izražena plima preko 30 centimetara mora pogodila je Stari Grad, da bi se potom more naglo spustilo oko 60 centimetara ispod normalnog nivoa pa su brodice ostale suhe.Na donjem dijelu rive more se bilo diglo oko 30 centimetara, a na donjem desetak. Najviše su bili iznenađeni turisti koji ovu pojavu vjerovatno prvi put vide. More je nekim bilo do koljena i bježali su od navale mora. Uslijedila je oseka gdje brodice dodirivale morsko dno. Svakako vrlo zanimljivo za srce ljeta”, kazao je čitatelj Dalmaciji Danas,pišu Vijesti

Ova pojava se posljednjih petnaestak godina također naziva meteocunami i uvjetovana je mikro promjenama tlaka zraka koji izazivaju oscilacije u nivou mora koje se najviše osjete u izduženim i plitkim uvalama, pogotovo ako su okrenute prema smjeru dolaska vala, kao što je to slučaj u Starom Gradu.

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