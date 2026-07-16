ČINI SE BEZAZLENO, A NIJE: 5 znakova zbog kojih se odmah trebate javiti ljekaru

Stručnjaci upozoravaju da je bolje otići na pregled i saznati da nije ništa ozbiljno nego zanemariti simptome koji mogu zahtijevati hitnu reakciju.

1. Iznenadan bol koji ne prestaje

Iznenadan, jak bol koji se ne smanjuje treba shvatiti ozbiljno, bez obzira na to gdje se u tijelu pojavljuje.

Ljekari ističu da posebno treba obratiti pažnju ako je riječ o boli kakvu ranije nikada niste osjetili. Takav simptom zahtijeva procjenu stručnjaka jer može ukazivati na različita ozbiljna stanja.

2. Bol u prsima

Bol u prsima često se povezuje sa srčanim problemima i nikako ga ne treba ignorisati.

Posebno je važno javiti se ljekaru ako je bol iznenadna, neuobičajena ili se pojavljuje kod osoba koje imaju faktore rizika poput visokog krvnog pritiska, dijabetesa ili povišenog holesterola.

Osim problema sa srcem, bol u prsima može biti povezan i s drugim ozbiljnim stanjima, zbog čega je važno obaviti pregled.

3. Bol u listu ili potkoljenici uz crvenilo i oticanje

Bol u potkoljenici, posebno u predjelu lista, praćen oticanjem i crvenilom može biti znak duboke venske tromboze, odnosno krvnog ugruška u veni.

Posebnu pažnju treba obratiti ako se ovo pojavilo nakon operacije, dužeg mirovanja ili dugog putovanja avionom.

4. Probadanje u gornjem dijelu leđa

Bol u leđima često nastaje zbog nepravilnog položaja, naprezanja ili problema s mišićima. Međutim, probadajući bol u gornjem dijelu leđa ili iza prsnog koša ne treba zanemariti.

Takav osjećaj može ukazivati i na ozbiljnije probleme koji zahtijevaju ljekarsku procjenu.

5. Određeni bolovi u donjem dijelu stomaka

Bol u donjem dijelu stomaka može imati različite uzroke, ali određeni simptomi zahtijevaju pregled.

Bol s desne ili lijeve strane donjeg dijela stomaka može biti povezana s problemima poput bubrežnih kamenaca, infekcija ili upale slijepog crijeva, posebno ako je praćena temperaturom, mučninom ili povraćanjem.

Kada potražiti pomoć?

Možda se nekad čini da bol nije dovoljno jaka za odlazak ljekaru, ali stručnjaci savjetuju oprez. Pravovremeni pregled može pomoći da se na vrijeme otkrije problem i spriječe moguće komplikacije.

Ako niste sigurni koliko je simptom ozbiljan, najbolje je potražiti savjet zdravstvenog radnika, prenosi Slobodna-Bosna.

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