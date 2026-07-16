Ne mogu sakriti ljubomoru: Ovi horoskopski znakovi najviše zavide tuđem uspjehu

Prema pisanju Times of India, ova četiri horoskopska znaka mogu biti sklonija osjećaju ljubomore zbog tuđeg uspjeha.

1. Škorpija

Intenzivni, strastveni i vrlo duboki, Škorpioni se ponekad teško mire s činjenicom da neko drugi postiže uspjeh. Umjesto otvorenog nadmetanja, često svoje osjećaje zadržavaju za sebe i skloni su poređenju s drugima. U takvim trenucima tuđi uspjeh mogu doživjeti kao vlastiti neuspjeh.

2. Ovan

Takmičarski duh Ovna čini ga osjetljivim na uspjehe drugih. Kada vidi da neko dobija priznanje ili ostvaruje zapažene rezultate, može reagirati impulsivno, kroz kritiku ili pojačanu želju da dokaže kako i sam može postići više.

3. Vodolija

Vodolije rijetko pokazuju nesigurnost, ali ih tuđi uspjeh ponekad može navesti da preispituju vlastite sposobnosti i postignuća. Umjesto radosti zbog drugih, mogu se povući u sebe i upoređivati svoj put s tuđim, što ponekad vodi pretjeranoj samokritici.

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