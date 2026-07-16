Planina se obrušila na grad u Kini: Zgrade nestale pod tonama zemlje i stijena

Državna televizija CCTV objavila je da je iz ruševina spašeno najmanje 10 osoba, dok operacije potrage i spašavanja i dalje traju.

CCTV je naveo da se klizište dogodilo oko 9.08 sati u okrugu Pengshui u Chongqingu. Ogromne količine kamenja i zemlje obrušile su se niz padinu, zatrpavši više od 10 stambenih zgrada.Snimci koje je objavila CCTV televizija prikazuju dio planinske padine koji se urušio prema stambenom području. Nekoliko zgrada nalazilo se neposredno uz mjesto urušavanja, dok su spasilačke ekipe pretraživale nanose zemlje i ruševina. Prema navodima televizije, akciju spašavanja otežavali su nestabilan teren i opasnost od novih klizišta.

https://x.com/saif_aldareei/status/2078086416102519256

Snimci objavljeni na društvenim mrežama prikazuju spasioce u narandžastim uniformama kako uz pomoć bagera uklanjaju ruševine. Jedan tim spasilaca izvukao je žrtvu iz zatrpanog područja.Veliki komadi stijena skliznuli su pored zgrada u vodeni tok ispod njih. Dvije zgrade, od kojih je jedna izgledala kao objekat od oko pet, a druga od oko 15 spratova, pretrpjele su oštećenja, ali su i dalje ostale uspravne,piše Vijesti

https://x.com/saif_aldareei/status/2078086416102519256

Klizište izazvano kišnim padavinama dogodilo se u blizini dijela rijeke Wujiang, koja prolazi kroz kraški planinski predio prošaran manjim gradovima i terasastim obradivim površinama.

Vlasti su saopćile da su poslale više od 8.000 komada opreme za pomoć nakon katastrofe u Chongqing, uključujući šatore, sklopive krevete i porodične pakete za hitne slučajeve.Nekoliko električnih stubova bilo je zatrpano, što je izazvalo prekide u snabdijevanju električnom energijom. Vlasti su saopćile da su u krugu od jednog kilometra od mjesta klizišta privremeno obustavljeni dovod vode, struje i gasa kako bi se spriječili dodatni problemi.

Okrug Pengshui nalazi se u jugoistočnom dijelu Chongqinga i graniči s provincijama Hubei i Guizhou.

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