OPREZ NA PLAŽAMA: Cijena sunčanja bez zaštite — od opekotina do onkologije…

Dok većina misli da je najveći problem privremeno crvenilo, dermatolozi upozoravaju da koža pamti svaki minut nezaštićenog izlaganja UV zracima. Posljedice se dijele na trenutne i dugoročne, a krajnji ishod može biti opasan po život.

Akutne i vidljive posljedice

Koža postaje jarko crvena, natečena i osjetljiva na dodir već nakon nekoliko sati.

Teže opekotine uzrokuju stvaranje plikova ispunjenih tečnošću koji pucaju i otvaraju put infekcijama.

Izlaganje glave i tijela jakom suncu bez zaštite narušava termoregulaciju i izazva mučninu i vrtoglavicu.

Dugoročna oštećenja tkiva

UV zraci uništavaju kolagen, što dovodi do dubokih bora, opuštene kože i preuranjenog starenja.

Na licu i tijelu pojavljuju se trajne tamne mrlje, poznatije kao staračke ili sunčane pjege.

Koža trajno gubi prirodnu vlažnost, postaje gruba, deblja i sklona stalnom perutanju.

Najveća opasnost: Karcinom kože

Najozbiljnija posljedica ignoriranja kreme za sunčanje je direktno oštećenje DNK strukture u ćelijama kože. Kumulativno dejstvo sunčevog zračenja drastično povećava rizik od razvoja karcinoma, uključujući i melanom – najsmrtonosniji oblik raka kože koji se može razviti iz običnog mladeža ili naizgled čiste kože.

Dermatolozi apeliraju na obavezno nanošenje kreme sa faktorom SPF 30 ili 50 svakih dva sata, kao i nakon svakog izlaska iz vode. Sunčanje bez zaštite više nije stvar estetike, već direktno ugrožavanje sopstvenog zdravlja, prenosi Slobodna-Bosna.

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