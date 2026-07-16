Bosanac iz Švicarske traži djevojku putem Instagrama: Možda me onda mama ostavi na miru

Mladi Bosanac koji živi u Švicarskoj privukao je veliku pažnju na društvenim mrežama nakon što je na Instagramu objavio video u kojem je na duhovit i iskren način poručio da traži djevojku i to Bosanku.

Uz snimak je napisao: “Bosanac traži Bosanku. Možda će uspjeti na ovaj način pa da me mama pusti na miru.”

U videu objašnjava da se odlučio na ovaj korak jer nema mnogo prilika za upoznavanje novih ljudi.

– Želim pokušati putem društvenih mreža upoznati djevojku. Nemam drugi način jer ne izlazim. U Brčkom imam kuću, a živim u Švicarskoj. Zovem se Alen, rođen sam 1995. godine u Austriji, gdje sam i odrastao. U Švicarsku sam doselio prije pet ili šest godina i nisam imao priliku upoznati mnogo ljudi. Volim motore i šetnje – rekao je u snimku.

Video je ubrzo postao viralan, a ispod objave nizali su se komentari korisnika. Mnogi su označavali prijateljice uz poruke poput: “Evo prilike!”, dok su drugi Alenu poželjeli sreću u potrazi za ljubavlju, ističući da je iskrenost najbolji početak svake veze.

Društvene mreže danas sve češće služe za upoznavanje novih ljudi, a upravo ovakve spontane i simpatične objave često privuku veliku pažnju javnosti.

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