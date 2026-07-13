Šta žene traže u muškarcima: Onaj “pravi” mora da balansira ove tri stvari

Za većinu žena, savršen muškarac uspješno balansira tri ključne osobine i zna kada koju treba pokazati.

Dobar i odan

Suprotno mitu da žene privlače isključivo “loši momci”, dobrota je izuzetno cijenjena ako podrazumijeva odanost, a ne dosadu.

Ženama je ključno da se uz partnera osjećaju sigurno i da mu mogu u potpunosti vjerovati.

Ljubazan i maštovit

Ljubazni muškarci posjeduju lijepe manire, elokventni su i duhoviti. Njihova ljubaznost proizlazi iz kreativnosti i želje da ugode partnerici, zbog čega neprestano pronalaze nove načine da je usreće u svakom smislu.

Strastven, ali “zločest”

Strast je motor veze, a ogleda se u muškarčevom odnosu prema životu, hobijima i samoj partnerici.

Strastven muškarac održava iskru u vezi, a eventualne mane koje dolaze s njegovom divljom prirodom uspješno kompenzira sposobnošću balansiranja između svoje “dobre” i “loše” strane.

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