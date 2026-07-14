Ovo voće spašava organizam na +40: Ova je namirnica ubjedljivo najbolji izbor tokom vrelih dana

Svježe voće odličan je saveznik jer, osim što sadrži veliku količinu vode, bogato je vitaminima, mineralima i vlaknima. Ipak, stručnjaci podsjećaju da voće ne može zamijeniti vodu, već predstavlja vrijedan dodatak ishrani, posebno kada zbog visokih temperatura nemamo apetit za teže obroke.

1. Lubenica – kraljica ljeta

Kada temperature pređu 35 stepeni, mnogi prvo posegnu za lubenicom. S razlogom, jer više od 90 posto njenog sastava čini voda, što je čini jednim od najboljih osvježenja tokom vrelih dana.

Najukusnija je dobro rashlađena, može se jesti sama, u voćnoj salati ili u kombinaciji s feta sirom i svježom nanom. Prije rezanja obavezno operite koru, a isječenu lubenicu čuvajte u frižideru.

2. Dinja

Dinja također sadrži mnogo vode, lagana je i prirodno slatka, pa predstavlja idealnu užinu ili lagani desert.

Odlično se slaže s jogurtom, može se dodati u smoothie, voćnu salatu ili domaći sorbet. Kao i kod lubenice, preporučuje se da koru dobro operete prije rezanja kako biste spriječili prenošenje bakterija na unutrašnjost ploda.

3. Breskve i nektarine

Breskve i nektarine praktične su za posao, plažu ili izlet. Najbolje ih je jesti svježe, ali odlično se slažu i s jogurtom, zobenim pahuljicama ili laganim ljetnim salatama.

Neki ih kratko ispeku na roštilju, čime dobijaju još intenzivniji okus. Zrele plodove najbolje je čuvati u frižideru.

4. Bobičasto voće

Jagode, maline, borovnice i kupine odličan su izbor tokom ljeta.

Možete ih jesti same ili ih dodati u jogurt, svježi sir, zobene pahuljice, a nekoliko plodova možete ubaciti i u čašu hladne vode za dodatno osvježenje.

Budući da se brzo kvare, čuvajte ih u frižideru i operite neposredno prije konzumacije.

5. Narandže i grejp

Iako ih većina povezuje sa zimom, dobro rashlađene narandže i grejp mogu biti veoma osvježavajući tokom ljeta.

Stručnjaci preporučuju da pojedete cijeli plod umjesto da pijete samo sok, jer ćete tako unijeti više vlakana.

S grejpom ipak treba biti oprezan. On može utjecati na djelovanje pojedinih lijekova, pa osobe koje redovno uzimaju terapiju trebaju se posavjetovati s ljekarom ili farmaceutom prije nego što ga često uvrste u svoju ishranu.

Obratite pažnju na čuvanje isječenog voća

Na visokim temperaturama isječeno voće može se vrlo brzo pokvariti. Ne bi trebalo stajati izvan frižidera duže od dva sata, a ako je temperatura viša od 32 stepena, najviše jedan sat.

Lubenica, dinja, breskve, bobičasto voće i citrusi odličan su izbor za ljetni jelovnik, ali stručnjaci naglašavaju da je redovno unošenje vode i dalje najvažniji način održavanja dobre hidratacije tokom toplih dana.

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