Ako radi ovih devet stvari, vaš muškarac ne planira ozbiljnu vezu

Poslije nekoliko mjeseci zabavljanja gotovo svako sebi postavi isto pitanje: „Kuda vodi ova veza?“

Dok jedni otvoreno govore o svojim planovima, drugi partnera ostavljaju da nagađa šta zapravo žele.

Ako se često pitate da li ste na istoj talasnoj dužini ili razmišljate kako da započnete razgovor o budućnosti, odgovor možda već postoji u njegovom ponašanju.

Stručnjaci za partnerske odnose Orna i Metju Volters za portal YourTango izdvojili su obrasce ponašanja koji mogu ukazivati na to da li muškarac želi ozbiljnu vezu ili mu odgovara odnos bez obaveza.

1. Ne zanima ga ko ste zaista

Kada muškarac planira ozbiljnu budućnost sa vama, želi da upozna vaš svijet. Zanima ga vaš posao, porodica, prijatelji, hobiji i planovi za budućnost.

Ako uglavnom govori o sebi ili razgovori ostaju na površnim temama, moguće je da ga više zanima trenutna zabava nego izgradnja odnosa.

Istraživanje objavljeno 2023. godine u časopisu The Journal of Psychology pokazalo je da nedostatak interesovanja za partnera može biti znak slabije emocionalne povezanosti.

2. Uvijek se javlja u posljednjem trenutku

Ako petkom uveče čekate poruku da biste saznali da li ćete se uopšte vidjeti, vjerovatno niste među njegovim prioritetima.

Osoba koja želi ozbiljnu vezu planira zajedničko vrijeme unaprijed i ne javlja se samo kada joj propadnu drugi planovi.

Psiholozi smatraju da ovakvo ponašanje često ukazuje na izbjegavanje obaveza ili želju da sve mogućnosti ostanu otvorene.

3. Pritiska vas da ubrzate vezu

Ozbiljna osjećanja ne znače da neko ima pravo da ignoriše vaše granice.

Ako niste spremni za fizičku bliskost ili ekskluzivnu vezu, partner koji vas poštuje prihvatiće to bez pritiska.

S druge strane, osoba koja pokušava da vas nagovori ili učini da se osjećate krivom zato što želite da usporite pokazuje da joj sopstvene želje znače više od vašeg osjećaja sigurnosti.

4. Drži vas podalje od svog života

Jedan od najjasnijih znakova ozbiljnih namjera jeste kada vas upozna sa prijateljima i porodicom.

Ako vas uporno skriva, izbjegava zajednička okupljanja ili vas predstavlja samo kao poznanicu, iako ste već dugo zajedno, to može biti ozbiljan znak upozorenja.

Stručnjaci ovakvo ponašanje povezuju sa strahom od bliskosti, nesigurnošću ili nespremnošću da odnos podigne na viši nivo.

5. Ne ulaže trud da biste se viđali

Kada je nekome zaista stalo, pronaći će vrijeme.

Redovno će se javljati, odgovarati na poruke, održavati kontakt i truditi se da vas vidi čak i kada to zahtijeva dodatni napor.

Neće očekivati da se uvijek vi prilagođavate njemu niti će stalno tražiti izgovore.

6. Ne pravi planove koji uključuju vas

Muškarac koji vas vidi u svojoj budućnosti neće razmišljati samo o narednom vikendu.

Pozvaće vas na koncert za nekoliko mjeseci, predložiti zajedničko putovanje ili razgovarati o godišnjem odmoru.

Na taj način pokazuje da vas vidi kao dio svog života.

7. Svaki vaš zahtjev smatra pretjerivanjem

U zdravoj vezi sasvim je normalno da partneru kažete šta vam je potrebno.

Ako vas zbog toga naziva zahtjevnom ili tvrdi da previše očekujete, zapitajte se da li zaista tražite mnogo ili samo osnovno poštovanje i pažnju.

Osoba kojoj je stalo potrudiće se da razumije vaše potrebe.

8. Bježi od ozbiljnih razgovora

Razlike u mišljenju postoje u svakoj vezi.

Međutim, partner koji želi da odnos opstane neće izbjegavati neprijatne teme. Biće spreman da sasluša, razgovara i zajedno traži rješenje, umjesto da se povlači čim dođe do problema.

9. Vaša sreća mu nije važna

Možda je upravo ovo najvažniji znak.

Muškarac koji vas voli želi da budete srećni. Zanima ga šta vas raduje i trudi se da tome doprinese.

Ako se sve u vezi vrti isključivo oko njegovih želja, dok vaše potrebe ostaju po strani, teško je govoriti o ravnopravnom odnosu.

Budite iskreni o svojim očekivanjima

Stručnjaci savjetuju da od samog početka budete iskreni o tome šta očekujete od veze.

Ako želite brak, porodicu ili zajednički život, nemojte se plašiti da to otvoreno kažete. Partner koji ima ozbiljne namjere neće pobjeći od iskrenog razgovora.

Ako, međutim, shvatite da ne želite iste stvari, nemojte to doživljavati kao poraz. Ponekad je upravo iskren odgovor najbolji način da napravite mjesto za osobu koja želi isto što i vi, prenosi Borba.

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