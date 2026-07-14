Koliko kašičica kafe ide u jednu šolju? Većina pravi istu grešku

Ukratko:

Koliko kafe ide na jednu šolju?

Koja je mjera za jaču ili blažu kafu?

Zašto kafa postaje gorka?

Trik koji čuva punu aromu

Zvuči jednostavno, a upravo tu većina ljudi napravi grešku koja im pokvari cijelu šolju. Neko sipa vrhom napunjenu kašičicu, neko ravnu, i onda se čudi zašto kafa nikad nije ista. Postoji trik koji jačinu drži pod kontrolom, a nema veze sa količinom, o njemu malo niže.

Koliko kašičica kafe ide na jednu šolju?

Osnovno pravilo je prosto: jedna puna kašičica mljevene kafe na jednu šolju vode. Za dvije šolje idu dvije kašičice, za tri tri. Iskusni ljubitelji se toga drže godinama i rijetko ga mijenjaju.

Ključna riječ je puna, ne prepuna. Kafa se ne mjeri ravnom kašičicom, ali ni onom sa velikim vrhom koji se prosipa. Umjerena, zaobljena mjera daje najujednačeniji rezultat iz dana u dan.

Jakom se smatra kafa sa jednom i po do dvije kašičice po šolji vode. Aroma je punija, tijelo gušće, a kofeina osjetno više. Za mnoge je to jutarnji budilnik koji radi bolje od bilo kog alarma.

Ali evo šta niko ne kaže naglas: više kafe ne znači bolju kafu. Pretjerate li sa mjerom, dobićete gorak, težak napitak koji vas više umara nego što osvježava. Gorčina najčešće ne dolazi od količine, već od prekuvavanja.

Kako skuvati tursku kafu da ne bude gorka?

Vodu grijte polako, na tihoj vatri. Čim se stvori prva pjena i počne da se diže, sklonite džezvu sa ringle. Ne čekajte da provri i prekipi.

Taj jedan pokret razdvaja bogatu, kremastu kafu od one gorke i bljutave. Prekuvana kafa je gorka kafa, koliko god kvalitetno zrno koristili. Jačinu tražite prvo u dobroj kafi i pravilnom kuvanju, pa tek onda u dodatnoj kašičici.

Kako pronaći mjeru koja vam najviše odgovara?

Za blagu šolju dovoljna je jedna kašičica, za srednju malo punija, za ekstra jaku dvije. Nema univerzalnog broja koji odgovara svima. Neko voli da mu kašičica stoji u kafi, neko jedva osjeti okus.

Najbolje je da krenete od klasičnog odnosa i mjenjate ga po pola kašičice dok ne pogodite svoju. Zapamtite mjeru koja vam prija i ponavljajte je. Dosljednost je tajna dobre kafe, ne skupo zrno, prenosi Krstarica.

Nekada se dogodi da je turska kafa gorka. Zašto je tako? Najčešći razlog je prekuvavanje, a ne količina kafe. Sklonite džezvu čim se stvori prva pjena, prije nego što provri.

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