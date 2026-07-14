Nova formula i novo usklađivanje: PIO objavio kako će se od 1. jula obračunavati penzije

Navedeno usklađivanje izvršit će se na iznos penzije isplaćene za mjesec juni 2026. godine, a obuhvata sve korisnike koji su na taj dan imali priznato pravo. Izuzetak su penzije ostvarene tokom 2026. godine, koje neće biti predmet ovog usklađivanja, s tim da će najniže i zagarantovane penzije biti akontativno usklađene po istoj stopi, saopćeno je iz Federalnog zavoda PIO.

Odluka je donesena na osnovu člana 79. Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, a stopa je utvrđena primjenom zakonom propisane formule koja uzima u obzir 60 posto rasta bruto plaće i 40 posto rasta indeksa potrošačkih cijena (CPI).

Rast CPI-ja

Iz Zavoda navode da su ranije procjene predviđale nešto višu stopu rasta CPI-ja. Međutim, prema posljednjim zvaničnim podacima Federalnog zavoda za statistiku, zabilježeno je usporavanje rasta potrošačkih cijena, prvenstveno zbog naglog pada cijena nafte, ali i drugih proizvoda i usluga na domaćem i međunarodnom tržištu.

U skladu s tim, konačno utvrđeni rast CPI-ja u posmatranom periodu iznosi 3,2 posto, dok je rast prosječne bruto plaće zabilježen na nivou od 3,7 posto.

Primjenom zakonske formule: 3,7 % × 60 % + 3,2 % × 40 % = 3,5 % utvrđena je stopa akontativnog usklađivanja od 3,5 posto, pojašnjavaju iz Zavoda.

Konačna stopa redovnog usklađivanja bit će utvrđena nakon što budu dostupni svi zvanični statistički podaci za prvo polugodište 2026. godine. Ukoliko konačna stopa bude viša od 3,5 posto, razlika će korisnicima biti obračunata i isplaćena retroaktivno, počevši od penzije za juli 2026. godine, navodi se u saopćenju.

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