Ni Dženan Lončarević neće pjevati u Zavidovićima, nastupao je 11. jula u Srbiji

Organizacioni odbor manifestacije “Ljeto u gradu 2026” Grada Zavidovići donio je još jednu odluku o otkazivanju koncerta, ovoga puta Dženana Lončarevića, planiranog u okviru ovogodišnje manifestacije.

– Razlog za donošenje ove odluke je isti kao i u prethodnom otkazivanju koncerta Alena Islamovića. Naime, danas smo saznali da je Lončarević pjevao 11. jula u Surdulici (Srbija) u okviru “Vlasinskog ljeta”, na dan obilježavanja godišnjice genocida koji je počinjen nad Bošnjacima u Srebrenici 1995. godine – saopćila je gradonačelnica Zavidovića Erna Merdić Smailhodžić,pišu Avaz

Dodala je da i uvom slučaju, žele naglasati da su bili prinuđeni reagovati na isti način.

– Grad Zavidovići ostaje dosljedan poštovanju prema žrtvama genocida, njihovim porodicama i vrijednostima koje baštinimo, te smatramo da nakon takvog postupka Dženanu Lončareviću nije mjesto na manifestaciji čiji je pokrovitelj Grad Zavidovići. O novom izvođaču javnost ćemo blagovremeno obavijestiti – navela je gradonačelnica na Facebooku.

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