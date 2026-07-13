Ko je Nedeljko Elek: Čovjek koji je obnašao pet pozicija i htio šestu, Sarajevu prijetio da će ih ostaviti bez grijanja

Nakon višemjesečne trakavice na relaciji centrala SNSD-a – Nedeljko Elek, predsjednik SNSD-a Milorad Dodik je odlučio da prekriži dugogodišnjeg kadra.

Elek je bio čovjek koji je u isto vrijeme obnašao niz pozicija, pa je do jučer bio predsjednik Sarajevo-gasa Istočno Sarajevo, predsjednik Nadzornog odbora Olimpijskog centra Jahorina, predsjednik KK Jahorina, počasni konzul Bjelorusije u BiH, predstavnik državnog kapitala u Andrićgradu.

Ipak, prema informacijama “Avaza”, on je htio da bude i zastupnik u Narodnoj skupštini RS, za šta su ga niži nivoi predložili, no centrala je bila protiv toga da on dobije još jednu poziciju.

Prema informacijama “Avaza”, danas je trebala biti održana i sjednica na kojoj je trebao biti smijenjen s čela NO Olimpijskog centra Jahorina, no do trenutka objave ovog teksta nismo dobili informaciju da li je sjednica održana i da li je on smijenjen. U svakom slučaju, pitanje je samo vremena kada će se to desiti.Sve je eskaliralo kada je on prozvao reakciju policije i ministra Željka Budimira nakon jedne racije u diskoteci na Palama. Tu je Elek zauzeo stranu načelnika Pala Dejana Kojića, koji je Stanivukovićev kadar.

Ipak, sukob je dosta prije tinjao i njegova stranačka nedisciplina bila je poznata, što je mnoge čudilo, s obzirom da nije bila česta praksa da se SNSD-ovci međusobno prozivaju. Tako je bivšeg premijera RS Radovana Viškovića prozivao zato što je oduzeo parkinge Olimpijskom centru i dao ih privatniku.

Prije mjesec je napustio čelo KK Jahorina, a tada je direktno prozvao gradonačelnika Istočnog Sarajeva Ljubišu Ćosića zbog nedostatka podrške za ovaj klub koji je igrao u sezoni iza nas ABA 2 ligu, iako su do prije godinu dana bili potpuno anonimni.

Nije se samo obračunavao Elek s SNSD-ovcima, nego i s Emirom Kusturicom.Elek i njegov vozač prekršajno su kažnjeni zbog nedoličnog ponašanja prema policijskim službenicima i kršenja saobraćajnih propisa tokom okupljanja pristalica tadašnjeg predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika pred Sudom BiH 2024. Elekov vozač je parkirao automobil s diplomatskim tablicama na trotoar ispred Suda BiH, a na zahtjev policajca da pomjeri automobil Elek ga je verbalno napao, pozivajući se na diplomatske tablice.Na čelu Sarajevo-gasa ostat će upamćen po tome što je više puta prijetio prekidom transporta gasa za Sarajevo, čime bi više stotina hiljada ljudi ostalo bez grijanja i to u jeku sezone.

Nije tajna i da je bio jedan od kadrova SNSD-a koji su otvoreno bili najviše proruski orjentirani, a to potvrđuje i pozicija počasnog konzula najbliže Putinove partnerske zemlje Bjelorusije. Da li je novi proamerički kurs u tome odigrao ulogu da se Elek makne ili istrage SIPA-e, o kojim se više puta govorilo u javnosti, ili je jednostavno samo postao toliki teret da se više nisu mogli izboriti s njim, ostaje da se vidi,piše Avaz

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