Astrolozi upozoravaju na jedan datum u julu: Ova 3 pripadnika zodijaka bolje da ga zapamte

Šta donosi 21. jul?

Tog dana Mesec ulazi u znak Škorpije. Ovaj znak iznosi na površinu ono što je ranije bilo dobro skriveno. Stare zamerke, neizgovorene povrede i stvari koje su ljudi pokušavali da izbegnu – sa Mesecom u Škorpiji postaje teško ignorisati. Uticaj Merkura posle retrogradnog kretanja i dalje se oseća u pozadini i trajaće do 7. avgusta.

Ovo je period kada komunikacija lako može da krene pogrešnim putem – čak i kada se nešto čini potpuno jasno, druga strana može to shvatiti na sasvim drugačiji način. Venera se od 9. jula nalazi u Devici i na odnose gleda bez ulepšavanja. Sve ono što u nekoj vezi ili poznanstvu ne funkcioniše kako bi trebalo može postati očigledno upravo u ovom periodu. Kada 21. jula Mesec uđe u Škorpiju, moguće je da dođe do važnog razgovora – ne nužno prijatnog, ali onog koji može doneti razjašnjenje i suočavanje sa onim što je dugo bilo potisnuto.

Koji znakovi će najviše osetiti uticaj 21. jula?

Škorpija

Mesec u Škorpiji jedan je od najizazovnijih perioda u mesecu za pripadnike ovog znaka. Stvari za koje se činilo da su završene mogu se iznenada ponovo pojaviti – kroz poruku, slučajan susret ili misao koja se stalno vraća. Škorpijama se savetuje da ovog dana naprave korak unazad, jer bi njihova prva reakcija mogla biti previše oštra ili emotivna.

Bik

Bik može imati osećaj da situacija koju je dugo pokušavao da drži pod kontrolom počinje da izmiče. Odnos koji zahteva strpljenje ili finansijsko pitanje koje je dugo bilo odloženo mogu iznenada zahtevati jasnu odluku i više pažnje. Bikovi ne vole da donose odluke pod pritiskom, a 21. jula pritisak bi mogao biti veći nego inače.

Lav

Sunce ulazi u znak Lava 22. jula, ali njegova energija počinje da se oseća i ranije. Dan pre toga, Lavovi mogu osetiti napetost između onoga što žele i onoga što im okolnosti dozvoljavaju. Mesec u Škorpiji dodatno komplikuje situaciju – Lavovi vole jasnoću i otvorenost, a ovog dana mogu dobiti upravo suprotno. Bolje je da izbegavaju pokušaje da druge ubede u svoje mišljenje i da sačekaju dan ili dva da se atmosfera smiri.

Šta bi trebalo izbegavati?

Prema astrolozima, posebno je važno izbegavati određene postupke koji bi ovog dana mogli samo dodatno pojačati napetost. Ne šaljite važne poruke kada ste uznemireni – napišite ih, sačekajte sat vremena i pročitajte ponovo pre nego što ih pošaljete. Ne potpisujte ugovore i ne donosite finansijske odluke koje mogu da sačekaju još nekoliko dana. Ne započinjite uveče razgovore koji bi mogli prerasti u raspravu – Mesec u Škorpiji je tada izraženiji. Ne pretpostavljajte da znate šta druga osoba misli ili želi da kaže – zbog uticaja Merkura nakon retrogradnog kretanja lako može doći do nesporazuma.

Ako vas nešto iritira, dajte sebi vremena pre nego što reagujete. Ono što vam 21. jula može delovati nepodnošljivo, već sledećeg dana može izgledati potpuno drugačije. Ovaj datum, 21. jul nije smak sveta, ali može iznenaditi one koji na njega nisu spremni. Škorpije, Bikovi i Lavovi trebalo bi da budu posebno oprezni. Ni ostali horoskopski znaci ne bi trebalo da se tog dana potpuno opuste i rade po navici.

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