Stiže mlad Mjesec u Raku 14.7. i donosi sreću za 4 znaka Zodijaka…

Mlad Mjesec u Raku 14.7.2026. otvara novu, sretniju fazu za odabrane znakove Zodijaka! Posao, ljubav i financije sada dobivaju konkretniji oblik, a ono što je dugo čekalo svoj trenutak počinje se manifestirati.

Mlađak u Raku 14.7.2026. otvara ciklus koji ima snažnu zaštitničku energiju. Rak je znak doma, obitelji, pripadnosti, bliskih odnosa i unutarnje sigurnosti, ali ova lunacija ne ostaje samo na području emocija. Ona pokreće konkretne događaje: razgovore koji donose rješenje, kontakte koji vode prema suradnji, poslovne dogovore koji se nastavljaju razvijati i financijske prilike koje dolaze kroz provjerene ljude.

Ovaj Mlađak događa se u konjunkciji s retrogradnim Merkurom u Raku, zbog čega se vraćaju teme koje još imaju vrijednost. Širi kvadrat prema Saturnu u Ovnu ovoj lunaciji daje ozbiljan okvir. Sreća ne dolazi kroz prazna obećanja, već kroz odluke koje imaju težinu. Tko zna što želi, tko je spreman razgovarati jasno i tko ne bježi od odgovornosti, može dobiti upravo onu vrstu podrške koja mijenja tijek mjeseca: preporuku, poziv, potpis, novčanu uplatu, poslovnu ponudu, obnovu odnosa ili dogovor koji se dugo čekao.

Posebno snažan ton stiže u drugoj polovici srpnja/jula, kada Jupiter u Lavu ulazi u aspekte s Neptunom, Plutonom i Uranom. Trigon s Neptunom otvara prostor za inspiraciju, povjerenje i širu viziju, sekstil s Uranom donosi iznenadne kontakte, brze pomake i prilike izvan uobičajenog kruga, dok opozicija s Plutonom pojačava ambiciju i traži dobar osjećaj za mjeru. Tamo gdje postoji jasna ideja, spreman prijedlog ili kontakt koji ima stvarnu težinu, događaji se mogu ubrzati.

Venera u Djevici dodatno pomaže onima koji znaju ponuditi konkretan rad, uslugu, znanje, ljepotu, red, praktično rješenje ili kvalitetan odnos. U ljubavi se više cijene prisutnost, pouzdanost i stvarna briga, a u poslu preciznost, dogovor i sposobnost da se nešto dovede do kraja. Zato ova lunacija posebno ide na ruku onima koji ne ostaju samo na želji, već znaju prepoznati pravi trenutak i pretvoriti ga u potez.

Poseban val sreće, podrške i novih prilika sada mogu osjetiti četiri znaka.

Rak

Rakovima ovaj Mlađak označava početak novog osobnog ciklusa i trenutak u kojem njihova prisutnost, odluke i potrebe dolaze u prvi plan. Ovo je njihov novi osobni početak, ali i trenutak u kojem drugi ljudi jasnije vide njihovu vrijednost. Ono što su proteklih mjeseci nosili u sebi sada počinje dobivati vanjski oblik: poziv, razgovor, ponudu, susret, dogovor ili odluku koja im vraća osjećaj da život opet ide u pravom smjeru.

Retrogradni Merkur u Raku posebno je važan jer vraća ljude i teme koje nisu završene. Rakovi mogu dobiti poruku od osobe s kojom su nekada bili bliski, poziv bivšeg suradnika, prijedlog od starog klijenta ili priliku da obnove dogovor koji je ranije stao zbog vremena, okolnosti ili nedovoljno jasnih uvjeta. Ono što se vraća sada ne dolazi samo da bi probudilo emocije. Vraća se zato što još može donijeti rezultat.

U ljubavi Rakovi ulaze u razdoblje veće privlačnosti. Mlađak u njihovom znaku pojačava osobni magnetizam, a retrogradni Merkur otvara prostor za iskrene razgovore. Slobodni Rakovi mogu privući osobu iz poznatog okruženja, preko obitelji, prijatelja, susjedstva, posla ili mjesta na kojem se osjećaju prirodno. Susret se može dogoditi bez velikog plana, kroz preporuku, slučajan razgovor ili ponovno javljanje osobe koja je ostavila trag. Zauzeti Rakovi lakše razgovaraju o zajedničkom prostoru, obitelji, budućnosti, financijama i emocionalnoj sigurnosti. Odnos koji ima temelje sada može dobiti novu toplinu, ali i konkretniji plan.

Novac Rakovima dolazi kroz Jupiter u Lavu, koji prolazi njihovim područjem zarade, osobnih vrijednosti i naplate rada. To je izravna financijska podrška. Mogu dobiti bolju ponudu, honorar, povišicu, dodatni posao, novog klijenta ili priliku da naplate ono što su ranije radili bez dovoljno samopouzdanja. Posebno dobro prolaze Rakovi koji rade samostalno, kreativno, s ljudima, hranom, nekretninama, savjetovanjem, edukacijom, njegom, ljepotom, pisanjem ili bilo kojom uslugom u kojoj se traži povjerenje.

Poslovno se pred Rakovima otvara ozbiljan zadatak. Saturn u Ovnu aktivira područje karijere pa netko od autoriteta može tražiti više odgovornosti, ali upravo kroz tu situaciju dolazi priznanje. Rak koji pokaže da zna voditi, odlučiti, preuzeti projekt ili stati iza svog rada može dobiti snažniju poziciju. Klijent koji je oklijevao sada može potvrditi suradnju. Nadređeni mogu vidjeti da se na Raka može računati. Osoba iz javnog ili profesionalnog prostora može otvoriti vrata koja su do sada bila zatvorena.

Do kraja srpnja/jula Rakovi imaju osjećaj zaštite jer se više životnih područja počinje slagati u istom smjeru.

Djevica

Djevicama se najpovoljnije prilike otvaraju kroz krug ljudi koji već poznaje njihovu vrijednost: prijatelje, suradnike, klijente, publiku i profesionalne kontakte. Mlađak u Raku aktivira njihovo područje prijatelja, suradnika, publike, grupa, mreža, zajednica i dugoročnih planova. Ovo je jedna od najboljih lunacija za kontakte koji imaju praktičnu vrijednost. Netko ih može preporučiti, uvesti u pravi krug, spojiti s klijentom, pozvati na projekt ili ih uključiti u suradnju koja se nastavlja razvijati i nakon srpnja/jula.

Retrogradni Merkur u Raku vraća stare kontakte. Djevica može dobiti poruku od bivšeg klijenta, kolege, prijatelja, suradnika ili osobe iz profesionalnog kruga koja se javlja s konkretnim razlogom. Stari dogovor može se obnoviti pod boljim uvjetima. Projekt koji je bio odgođen ponovno može postati aktualan. Publika koja je ranije pratila njihov rad sada može početi aktivnije reagirati, dijeliti, komentirati, kupovati ili tražiti uslugu.

Venera u Djevici daje im dodatnu prednost. Djevice postaju vidljivije, privlačnije i uvjerljivije, osobito kada nude nešto korisno, uređeno, kvalitetno i jasno. Njihov stil, znanje, preciznost, ukus i profesionalnost sada rade za njih. Ljudi im lakše vjeruju jer ostavljaju dojam osobe koja zna što radi. To je odličan položaj za pregovore, predstavljanje usluge, uređivanje profila, pokretanje nove ponude, susrete s klijentima, javne objave, dogovore oko cijene i svaku situaciju u kojoj Djevica mora pokazati svoju vrijednost.

Na poslovnom planu sreća dolazi kroz preporuke i društvenu vidljivost. Djevice koje rade s klijentima, sadržajem, zdravljem, ljepotom, pisanjem, organizacijom, edukacijom, administracijom, dizajnom, savjetovanjem ili prodajom mogu dobiti upravo onaj poziv koji im puni raspored. Netko ih može spomenuti u pravom društvu. Netko može poslati njihov kontakt osobi koja traži pouzdanu uslugu. Netko može predložiti suradnju jer zna da Djevica ne radi površno.

Financijski se ovo vidi kroz veći broj upita, bolje dogovorene uvjete, naplatu usluge, rad preko preporuke, honorar od projekta ili klijenta koji se vraća. Djevica sada lakše razumije gdje gubi vrijeme, a gdje novac može doći brže i čišće. Venera u njihovom znaku pomaže im da se bolje predstave, a Mlađak u području mreža pomaže da tu prezentaciju vide pravi ljudi.

Ljubav se kod Djevica također pokreće kroz društveni prostor. Slobodne Djevice mogu upoznati osobu preko prijatelja, kolege, edukacije, događanja, društvenih mreža ili zajedničkog interesa. Odnos može početi kroz razgovor koji ima sadržaj, a ne samo kroz privlačnost. Zauzete Djevice mogu obnoviti zajedničke planove s partnerom, češće izlaziti među ljude, dogovarati putovanje, raditi na zajedničkom cilju ili dobiti podršku partnera za nešto što im je osobno važno.

Do kraja srpnja/jula Djevice osjećaju da ih okruženje nosi prema boljoj poziciji. Njihova sreća dolazi kroz mrežu povjerenja koju su gradile dugo, a sada iz nje počinju stizati stvarni rezultati.

Škorpion

Škorpioni ulaze u jedno od najpovoljnijih razdoblja za širenje horizonta. Mlađak u Raku aktivira njihovo područje putovanja, obrazovanja, inozemstva, prava, izdavaštva, medija, velikih odluka i životne vizije. To je prostor u kojem se pojavljuju prilike koje mijenjaju smjer: poziv iz drugog grada, suradnja s inozemstvom, edukacija koja otvara posao, dokument koji se pomiče s mrtve točke ili javni nastup koji donosi veću vidljivost.

Retrogradni Merkur u Raku vraća razgovore povezane s putovanjem, učenjem, objavljivanjem, mentorima, stranim kontaktima, papirologijom ili pravnim pitanjem. Škorpion može ponovno otvoriti temu koja je ranije bila odgođena jer nije bilo dovoljno informacija, novca, vremena ili podrške. Sada se pojavljuje osoba koja zna kome se treba obratiti, dokument koji nedostaje, povoljniji termin, jasniji odgovor ili kontakt koji ubrzava cijeli proces.

Najveća sreća za Škorpione dolazi kroz Jupiter u Lavu, koji prolazi njihovim područjem karijere, ugleda i javnog priznanja. To je snažan pokazatelj profesionalnog rasta. Škorpioni mogu dobiti priliku da se pokažu pred većim brojem ljudi, preuzmu važniju ulogu, dobiju pohvalu, ponudu, medijsku vidljivost, bolju poziciju ili posao koji ih izdiže iz dosadašnjeg okvira. Njihov rad sada može doći do ljudi koji imaju utjecaj.

Poslovno se prilike najviše vide kroz obrazovanje, savjetovanje, medije, portale, javni nastup, strane klijente, putovanja, predavanja, online rad, izdavaštvo, administrativne postupke, pravo i kontakte s ljudima iz drugih sredina. Netko može tražiti upravo Vaše iskustvo, dubinu, analitičnost ili sposobnost da vodi kompleksan proces. Ono što znate sada vrijedi više jer se nalazi pred publikom koja to može prepoznati.

Financijski dobitak dolazi kroz veće poslove, bolje pozicioniranje i kontakte koji šire tržište. Škorpion može dobiti klijenta iz drugog grada, suradnju s osobom iz inozemstva, plaćeni angažman, poziv za predavanje, ugovor vezan uz znanje ili honorar koji stiže nakon ranijeg rada. Venera u Djevici, u području prijatelja i mreža, pomaže da prava osoba preporuči Škorpiona na pravom mjestu. To je vrsta podrške koja se ne vidi odmah, ali donese vrlo konkretan rezultat.

U ljubavi se Škorpionima otvara prostor kroz promjenu okruženja. Slobodni Škorpioni mogu upoznati osobu na putovanju, edukaciji, kulturnom događaju, online, preko stranaca, medija, predavanja ili zajedničkog profesionalnog interesa. Privlačnost se javlja kroz razgovor koji širi pogled na život. Zauzeti Škorpioni mogu s partnerom planirati put, preseljenje, edukaciju, zajednički projekt ili odluku koja odnosu vraća smjer. Ljubav raste kada izađe iz zatvorenog kruga svakodnevnih napetosti i dobije novu perspektivu.

Do kraja srpnja/jula Škorpioni imaju osjećaj da ih okolnosti guraju prema većoj pozornici.

Ribe

Ribama Mlađak u Raku aktivira jedno od najsretnijih područja horoskopa: ljubav, kreativnost, djecu, radost, talente, javno izražavanje i sve ono kroz što osoba pokazuje svoju posebnost. Rak je Ribama prirodno blizak znak pa ova lunacija djeluje mekše, toplije i lakše nego kod mnogih drugih znakova. Ribe sada mogu osjetiti da se ono što vole, osjećaju i stvaraju počinje pretvarati u stvarnu priliku.

Retrogradni Merkur u Raku vraća ljubavne priče, kreativne ideje i kontakte koji još nose potencijal. Osoba iz prošlosti može se javiti s drugačijom namjerom. Projekt koji je bio odložen može ponovno postati aktualan. Tekst, umjetnički rad, nastup, edukacija, terapijski proces, rad s djecom ili privatna ideja mogu dobiti novu formu. Ono što je ranije bilo samo inspiracija sada može postati ponuda, objava, dogovor, termin ili plaćeni rad.

Ljubav je za Ribe najjače naglašena. Slobodne Ribe mogu upoznati osobu kroz kreativni prostor, izlazak, hobi, djecu, događanje, prijatelje, posao koji vole ili situaciju u kojoj se osjećaju opušteno i svoji. Privlačnost se ne gradi samo na dojmu, nego na osjećaju prepoznavanja. Zauzete Ribe mogu obnoviti nježnost u odnosu kroz konkretne geste: više zajedničkog vremena, dogovor oko djece, planiranje putovanja, kreativni projekt, izlazak ili razgovor koji vraća bliskost. Venera u Djevici prolazi njihovim područjem partnerstva pa ljubav traži prisutnost, pouzdanost i dogovor koji se može održati.

Posao i novac Ribama dolaze kroz Jupiter u Lavu, koji prolazi njihovim područjem rada, svakodnevice, usluga, klijenata i korisnih navika. To je odličan položaj za rast posla kroz ono što rade svaki dan. Ribe mogu dobiti više narudžbi, bolje klijente, novog suradnika, korisnu preporuku, bolji raspored, priliku za dodatnu zaradu ili projekt koji se razvija kroz redovit rad. Posebno dobro prolaze oni koji rade u zdravlju, ljepoti, njezi, umjetnosti, pisanju, dizajnu, savjetovanju, edukaciji, duhovnom radu, terapijama, medijima ili uslugama koje traže empatiju i maštu.

Financijski napredak dolazi kada Ribe jasno postave uvjete. Saturn u Ovnu prolazi njihovim područjem novca pa traži ozbiljniji odnos prema cijeni rada, rokovima, obvezama i osobnoj vrijednosti. To Ribama može donijeti vrlo korisnu stabilizaciju. Kada prestanu davati previše bez jasnog dogovora, novac počinje dolaziti urednije. Mogu naplatiti talent, dogovoriti honorar, prodati proizvod, dobiti klijenta koji cijeni njihov rad ili pretvoriti kreativnu ideju u izvor prihoda.

Do kraja srpnja/jula Ribe osjećaju zaštitu kroz ljude koji prepoznaju njihovu toplinu i dar. Sreća dolazi kroz spoj ljubavi, talenta i svakodnevnog rada koji napokon donosi vidljiv rezultat.

Suzana Dulčić/ATMA

Facebook komentari