Šta jede Cristiano Ronaldo? Jelovnik koji ga i sa 41 drži u vrhunskoj formi

Dio odgovora krije se u strogoj prehrani koje se godinama gotovo bez iznimke pridržava.

Jednom je prilikom objasnio svoju filozofiju. “Dobar trening mora pratiti i dobra prehrana. Hranim se namirnicama bogatim proteinima, uz puno cjelovitih žitarica, voća i povrća, a izbjegavam slatkiše i prerađenu hranu.”

Šta jede Cristiano Ronaldo?

Njegov jelovnik temelji se na svježim, jednostavnim i nutritivno bogatim namirnicama. Glavni izvori proteina su piletina, riba, posebno bakalar, jaja i nemasno meso. Svakodnevno jede mnogo voća, povrća i salata.

Energiju za treninge i utakmice dobiva iz složenih ugljikohidrata poput smeđe riže, batata i integralne tjestenine. Pije mnogo vode, a prehranu nadopunjuje proteinskim i vitaminskim napitcima. Zdrave masti unosi kroz orašaste plodove, maslinovo ulje i avokado.

Jede šest puta dnevno

Kako bi održao stalnu razinu energije, Ronaldo jede svaka tri do četiri sata, odnosno ukupno šest manjih obroka dnevno.

Doručak se često sastoji od jogurta s niskim udjelom masti, jaja, sira i šunke. Za ručak najčešće bira salatu s piletinom, dok su riba i povrće čest izbor za kasnije obroke.

Jedno od njegovih omiljenih jela je tradicionalni portugalski bakalar s lukom, kajganom i tanko narezanim krumpirom, koji mu često priprema osobni kuhar.

Između glavnih obroka najčešće jede voće ili tost s avokadom.

Šta izbjegava?

Ronaldo ne pije gazirana pića, a alkohol ne konzumira još od 2005. godine.

Mnogi se i danas sjećaju njegove konferencije za medije na Euru 2020., kada je ispred sebe ugledao boce Coca-Cole, pomaknuo ih u stranu i umjesto njih podigao bocu vode. Taj je potez obišao svijet i postao simbol njegova stava prema prehrani.

Takva pića izbjegava zbog velike količine šećera i aditiva, za koje smatra da mogu negativno utjecati na oporavak organizma i sportsku izvedbu.

U čemu je tajna?

Upravo kombinacija kvalitetne prehrane, redovitih treninga, dovoljno sna i discipline omogućila je Ronaldu da i u 42. godini održava iznimno nizak udio tjelesne masti i fizičku spremu na kojoj bi mu pozavidjeli i mnogo mlađi nogometaši.

Zato ni ne čudi što ga mnogi smatraju jednim od najvećih profesionalaca u povijesti nogometa. Bez obzira na to hoće li Portugal na ovom Svjetskom prvenstvu otići do samog kraja, Ronaldo je već odavno pokazao da vrhunski rezultati ne ovise samo o talentu, nego i o navikama koje se godinama dosljedno ponavljaju.

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