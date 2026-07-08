Crne prognoze meteorologa: Evo kakvo ljeto čeka Evropu

Prema njegovim riječima, treći toplotni talas pogodio je već potpuno isušeno tlo, zbog čega posljedice osjećaju ljudi, životinje i biljni svijet.

„Suša će biti ogromna. Naša tla su potpuno isušena. U gornjih 30 centimetara zemlje širom Francuske nema vode“, naveo je Zaka, dodajući:

„Ovaj treći toplotni talas bit će izuzetno težak.“

Francuski meteorološki kanal La Chaîne Météo upozorava da bi ovakvi vremenski uslovi mogli potrajati najmanje do sredine jula. Prema njihovim prognozama, nema naznaka ozbiljnijeg zahlađenja, a kiša će izostati u velikom dijelu kontinenta.

Prognoze za jul i august izazivaju zabrinutost

Ni prognoze za srednju Evropu ne donose mnogo optimizma. Švicarski meteorološki stručnjak Jörg Kachelmann tvrdi da su nova mjesečna predviđanja Evropski centar za srednjoročne vremenske prognoze „prilično katastrofalna“.

„To uključuje i prognoze za august“, rekao je Kachelmann, komentarišući najnovije meteorološke izračune.

Prema tim prognozama, juli bi mogao biti izuzetno vruć širom zapadne i srednje Evrope.

„Broj smrtnih slučajeva je nevjerovatan. Sve je više hitnih pacijenata, ide se iz jedne reanimacije u drugu“, upozorio je Kachelmann.

Čak i u Austriji, gdje se trenutno vraćaju ugodnije ljetne temperature, i dalje postoji mogućnost odstupanja od dva do četiri stepena iznad dugogodišnjeg prosjeka. Očekuje se da bi i august mogao biti znatno topliji od uobičajenog, posebno na sjeveru i jugoistoku zemlje, kao i u alpskim područjima.

Kiše gotovo da neće biti u velikom dijelu Evrope

Kada je riječ o padavinama, prognoze za juli ukazuju na gotovo potpuni nedostatak kiše u velikom dijelu Evrope. Sušni period mogao bi zahvatiti područje od atlantske obale pa sve do Kijeva u Ukrajini.

Kao rijetki izuzeci izdvajaju se Italija, Grčka i istočna obala Crnog mora. Sličan obrazac očekuje se i tokom augusta, uz moguća manja poboljšanja na Pirinejskom poluotoku i u Sredozemlju, prenosi Jutarnji list.

Iako meteorolozi naglašavaju da još postoji određeni nivo neizvjesnosti, trenutne prognoze ne donose mnogo razloga za optimizam.

„Kao što sam već napisao u junu, čini se da nema mnogo nade – ovo bi moglo biti strašno ljeto za velike dijelove srednje Evrope“, rekao je Kachelmann.

Dodao je da bi ovakvi vremenski scenariji u budućnosti mogli postajati sve češći zbog globalnog zagrijavanja izazvanog ljudskim djelovanjem.

„Nažalost, ovo je tipičan i sve češći scenarij“, zaključio je.

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