Velika sreća čeka ove znakove po kineskom horoskopu

Prema kineskom horoskopu, tjedan pred nama donosi priliku za nove početke, ugodna iznenađenja i napredak onima koji će znati prepoznati pravi trenutak za djelovanje. Posebno će se izdvojiti tri znaka kojima će okolnosti ići u prilog, bilo da je riječ o poslu, ljubavi ili financijama.

Zmaj (rođeni: 1940., 1952., 1964., 1976., 1988., 2000., 2012., 2024.)

Pripadnici znaka Zmaja mogli bi se naći u središtu pozitivnih događanja. Poslovne prilike koje su se donedavno činile nedostižnima sada bi mogle postati stvarnost, a mnogi će dobiti priliku pokazati svoje sposobnosti. U privatnom životu očekuju ih iskreni razgovori koji će ojačati odnose s bliskim ljudima. Ako već neko vrijeme razmišljate o velikoj odluci, ovaj tjedan mogao bi biti pravi trenutak da je donesete.

Zec (rođeni: 1939., 1951., 1963., 1975., 1987., 1999., 2011., 2023.)

Zec ulazi u razdoblje u kojem će mu intuicija biti najveći saveznik. Odluke donesene prema osjećaju pokazat će se ispravnima, a moguće su i lijepe vijesti povezane s obitelji ili ljubavnim životom. Slobodni bi mogli upoznati osobu koja će ih odmah zaintrigirati, dok će oni u vezi pronaći više mira i razumijevanja nego proteklih tjedana. Financijska situacija također bi mogla krenuti nabolje.

Pijetao (rođeni: 1933., 1945., 1957., 1969., 1981., 1993., 2005., 2017.)

Pijetlovima slijedi tjedan pun energije i samopouzdanja. Ono što su dugo odgađali sada će uspjeti riješiti bez većih prepreka, a trud uložen posljednjih mjeseci napokon bi mogao biti primijećen. Mogući su pohvale na poslu, nova poznanstva ili ponuda koju neće biti lako odbiti. U ljubavi će biti privlačniji nego inače, pa će mnogi privući pažnju osobe koja im se sviđa.

Napomena: Kineski horoskopski znak određuje se prema datumu kineske Nove godine, koja pada između kraja siječnja i sredine veljače. Ako ste rođeni u siječnju ili prvoj polovici veljače, moguće je da pripadate prethodnom znaku, pa vrijedi provjeriti točan datum rođenja, piše index.

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