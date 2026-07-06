Venera ulazi u Djevicu: Ljubav više neće biti ista za ovih pet znakova…

Nakon razdoblja obilježenog strašću, velikim gestama i željom da budemo u središtu pozornosti, zvijezde donose potpuno drukčiju energiju. Naime, 9. srpnja Venera, planet ljubavi, ljepote i odnosa, napušta vatrenog Lava i ulazi u zemljani znak Djevice.

Astrolozi smatraju da će ovaj tranzit označiti početak mirnijeg, zrelijeg i iskrenijeg razdoblja u ljubavnim odnosima. Umjesto burnih emocija i impulzivnih odluka, u prvi plan dolaze povjerenje, odanost i svakodnevna pažnja koju partneri pokazuju jedno drugome. Drugim riječima, ljubav će se manje dokazivati riječima, a više djelima.

Što donosi Venera u Djevici?

Dok je Venera u Lavu poticala flert, samopouzdanje i romantične geste, njezin ulazak u Djevicu usmjerava pažnju na ono što vezu čini dugoročno stabilnom.

To je razdoblje u kojem mnogi počinju više cijeniti iskrene razgovore, međusobnu podršku i male znakove pažnje. Umjesto spektakularnih iznenađenja, važnije će postati svakodnevne sitnice – poruka u pravo vrijeme, pomoć kada je potrebna ili osjećaj da na nekoga uvijek možete računati. Astrolozi ističu da će mnogi upravo sada početi jasnije razlikovati prolaznu zaljubljenost od odnosa koji imaju stvarnu budućnost.

Djevica

Pripadnici ovog znaka među najvećim su dobitnicima ovog tranzita. Venera u njihov znak donosi više privlačnosti, samopouzdanja i prilika za nova poznanstva. Ako su slobodni, mogli bi upoznati osobu s kojom će odmah osjetiti posebnu povezanost. Oni koji su već u vezi mogli bi napraviti važan korak prema zajedničkoj budućnosti.

Bik

Bikovi će uživati u energiji koja im prirodno odgovara. Kako je riječ o zemljanom znaku poput Djevice, ovo razdoblje donosi više sigurnosti, stabilnosti i emocionalnog mira. Mnogi Bikovi osjećat će da se odnos s partnerom produbljuje, dok bi slobodni mogli upoznati osobu s kojom dijele slične životne vrijednosti.

Jarac

Jarčevima Venera u Djevici donosi osjećaj da se trud napokon isplati. Ljubavni odnosi postaju jednostavniji, komunikacija iskrenija, a zajednički planovi konkretniji. Oni koji su dugo čekali pravi trenutak za ozbiljan razgovor ili novu životnu odluku mogli bi upravo sada skupiti dovoljno hrabrosti.

Rak

Rakovi će lakše izraziti svoje osjećaje i pronaći zajednički jezik s partnerom. Ovo razdoblje pogoduje pomirenjima, iskrenim razgovorima i jačanju povjerenja. Ako su slobodni, nova ljubav mogla bi se razviti iz prijateljstva ili poznanstva koje već postoji.

Škorpion

Škorpioni će tijekom ovog tranzita više nego inače cijeniti stabilnost i iskrenost. Umjesto dramatičnih ljubavnih priča, privlačit će ih osobe koje ulijevaju osjećaj sigurnosti.

Za mnoge pripadnike ovog znaka ovo bi moglo biti razdoblje u kojem će shvatiti što doista žele od veze.

Nekim znakovima bit će potrebno malo više prilagodbe

Neće svi jednako lako prihvatiti novu energiju. Lavovima bi moglo nedostajati uzbuđenje i spontanost koje je donosila Venera u njihovu znaku, dok bi Blizanci mogli imati osjećaj da partner od njih očekuje više ozbiljnosti nego inače.

Strijelci bi također mogli osjetiti potrebu za većom odgovornošću u odnosima, što im u početku možda neće biti najugodnije.

Ljubav kroz male stvari

Astrolozi naglašavaju da Venera u Djevici ne donosi manje ljubavi, nego drukčiji način njezina izražavanja. Umjesto velikih obećanja i dramatičnih izjava, u središtu će biti svakodnevna pažnja, pouzdanost i spremnost da budemo uz osobu koju volimo.

To je razdoblje koje podsjeća da se najčvršće veze često grade upravo kroz male, gotovo neprimjetne geste. A upravo bi one tijekom sljedećih tjedana mogle napraviti najveću razliku u ljubavnom životu mnogih znakova Zodijaka, piše index.

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