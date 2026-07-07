Meteorolozi najavljuju još gore dane, vremenska prijetnja dolazi

Kako navodi, treći toplotni val već je pogodio potpuno isušeno tlo, zbog čega trpe ljudi, životinje i biljke.

“Suša će biti ogromna! Naša tla su potpuno isušena. U gornjih 30 centimetara širom Francuske nema vode”, napisao je Zaka.

“Ovaj treći toplotni val bit će izuzetno težak.”

Francuski meteorološki kanal “La Chaîne Météo” navodi da se očekuje da će ovakvi vremenski uslovi potrajati najmanje do sredine jula.

Upozoravaju da nema naznaka zahlađenja, pa čak ni značajnijih padavina. Prema njihovim prognozama, situacija bi se mogla dodatno pogoršati.

Ništa bolje prognoze ne stižu ni za srednju Evropu. Švicarski meteorološki stručnjak Jörg Kachelmann rekao je da su nova mjesečna predviđanja Evropskog centra za srednjoročne vremenske prognoze (ECMWF) “prilično katastrofalna”.

“To uključuje i prognoze za august”, komentirao je Kachelmann trenutne proračune.

Prema tim prognozama, juli će biti izuzetno vruć širom zapadne i srednje Evrope.

“Broj smrtnih slučajeva je nevjerovatan. Sve je više hitnih pacijenata, ide se iz jedne reanimacije u drugu”, dodao je.

Čak i u Austriji, gdje se trenutno vraćaju ugodnije ljetne temperature, i dalje su moguća odstupanja od dva do četiri stepena iznad dugogodišnjeg prosjeka.

Očekuje se da će i august biti znatno topliji od uobičajenog, posebno na sjeveru i jugoistoku te alpske zemlje, piše Jutarnji list.

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