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Ovaj znak danas čeka težak dan: Suzdržite se konflikta i izbjegavajte donošenje odluka

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Objavljeno prije 46 minuta

Prema zvijezdama, najgori period (četvrtak, 2. srpnja) imat će znak Škorpion.

 Canva

Škorpion

Škorpioni se danas suočavaju s izazovnim kvadratom između Marsa i Plutona, što može izazvati intenzivne unutarnje nemire i vanjske konflikte. Ovaj aspekt donosi borbe za moć na radnom mjestu, gdje bi se mogli osjećati stjeranima u kut od strane autoriteta.

U svakodnevnom životu to se može manifestirati kroz tehničke kvarove važnih uređaja ili neugodne rasprave s neznancima u prometu. Bit će im teško kontrolirati svoje reakcije, pa bi impulzivna riječ mogla trajno narušiti važan odnos s bliskim prijateljem.

Moguće je da će otkriti informaciju koja će ih razočarati, prisiljavajući ih na promjenu planova u zadnji tren. Preporuča se maksimalan oprez u komunikaciji i izbjegavanje bilo kakvih riskantnih ulaganja ili odluka, prenosi Novi.


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