Test koji za tri sekunde pokazuje da li pijete dovoljno vode

Doktorka je na svom TikTok nalogu pokazala brz način kako da provjerite nivo hidratacije organizma, a postupak traje svega nekoliko sekundi.

U videu demonstrira jednostavan test koji svako može da uradi kod kuće. Potrebno je da blago uštinete kožu na gornjoj strani šake, tačnije u predjelu zgloba srednjeg prsta. Nakon što kožu podignete prstima, pustite je i posmatrajte kako reaguje.

“Ovo je jednostavan način da provjerite da li ste dehidrirani. Uštinite kožu na ovom mestu i pustite je. Ako se koža odmah vrati u prvobitni položaj, znači da ste dobro hidrirani”, objasnila je doktorica u videu.

U snimku je muškarac ponovio postupak, ali se u drugom pokušaju njegova koža nije odmah vratila na mjesto, već je kratko ostala podignuta. To je znak da organizmu nedostaje tečnost i da bi trebalo da popije više vode.

Doktorka Dana Brems, koja na TikToku ima više od dva miliona pratilaca, objašnjava da je ova metoda poznata kao test štipanja kože.

“Kada je organizam dobro hidriran, koža ima veću elastičnost i brzo se vraća u prvobitni oblik nakon što je uštinete. Međutim, kada je tijelo dehidrirano, elastičnost kože se smanjuje i potrebno je više vremena da se vrati u normalan položaj”, objasnila je ona.

Ovaj jednostavan trik ima i naučnu osnovu i često se koristi kao brza procjena hidratacije organizma. Može biti posebno koristan tokom toplih ljetnjih dana, kada tijelo gubi više tečnosti znojenjem i kada je važno da redovno unosimo vodu.

Stručnjaci upozoravaju i da postoje situacije kada je kožu teško uštinuti. To ponekad može biti znak edema, odnosno zadržavanja tečnosti u organizmu, kada dolazi do oticanja tkiva.

Kod blage dehidracije organizam može izgubiti oko pet odsto tjelesne tečnosti. Tada se mogu javiti simptomi poput glavobolje, izražene žeđi, vrtoglavice ili osjećaja zbunjenosti, navode stručnjaci iz klinike Mejo.

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