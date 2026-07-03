WhatsApp će omogućiti korisnicima da koriste korisnička imena umjesto brojeva telefona

Kompanija je navela da je počela omogućavati korisnicima rezervaciju jedinstvenih korisničkih imena, koja će moći koristiti za kontaktiranje drugih korisnika kada ova funkcija bude uvedena kasnije ove godine.

WhatsApp, koji navodi da ima više od tri milijarde korisnika širom svijeta, do sada je omogućavao da vas kontaktira svako ko ima vaš broj telefona.

Aplikacija, u vlasništvu kompanije Meta Platforms, objavila je na svom blogu da će korisnici tokom „narednih mjeseci“ dobiti mogućnost da budu pronađeni i kontaktirani isključivo putem korisničkog imena, a ne broja telefona. Precizniji vremenski okvir nije naveden.

„Ovo smo osmislili kao ključnu funkciju za zaštitu privatnosti“, rekla je Alice Newton-Rex, potpredsjednica za razvoj proizvoda u WhatsAppu, obraćajući se novinarima.

U aplikaciji neće postojati imenik korisničkih imena, niti će WhatsApp predlagati korisnička imena dok ih unosite.

„Ljudi će morati znati vaše tačno korisničko ime kako bi vas prvi put kontaktirali“, rekla je ona.

Trenutne opcije zaštite privatnosti u WhatsAppu uglavnom su ograničene na blokiranje pojedinačnih korisnika i utišavanje poziva s nepoznatih brojeva. Aplikacija također omogućava korisnicima da dodaju ime na profilu, ali se ono prikazuje samo u grupnim razgovorima osobama koje nemaju sačuvan kontakt tog korisnika.

Facebook komentari