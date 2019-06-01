Za vikend pretežno sunčano, početak naredne sedmice nestabilno s lokalnim pljuskovima

U Bosni i Hercegovini danas će biti pretežno oblačno s kišom i pljuskovima. Vjetar je slab do umjerene jačine sjevernog i sjeverozapadnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 20 i 26, na jugu zemlje do 32 stepena.

U petak, 3. jula, većinom umjereno, u centralnim i istočnim područjima i pretežno oblačno vrijeme. Lokalno malo kiše ili kratkotrajan pljusak može pasti u istočnim dijelovima zemlje. Vjetar je slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 13 i 18, na jugu do 22stepena, a najviša dnevna uglavnom između 26 i 32 stepena,pišu Vijesti

U subotu, 4. jula, bit će pretežno sunčano vrijeme. Vjetar je u Bosni većinom slab sjevernog smjera. Umjereno jaka bura na području Hercegovine i jugozapadu Bosne. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 10 i 15, na jugu do 21 stepen. Najviša dnevna temperatura između 25 i 30, na jugu do 32 stepena.

U nedjelju, 5. jula, pretežno sunčano prije podne. Umjereno povećanje oblačnosti u drugom dijelu dana. Vjetar je slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 9 i 14, na jugu do 18 stepeni, a najviša dnevna uglavnom između 26 i 31, na jugu do 33 stepena.

U ponedjeljak, 6. jula, umjereno do pretežno oblačno i nestabilno s lokalnim pljuskovima u drugoj polovini dana. Vjetar je slab do umjerene jačine sjevernog i sjeverozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 11 i 16, na jugu do 19 stepeni. Najviša dnevna temperatura uglavnom između 26 i 31, na jugu do 33 stepena, saopćeno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda BiH.

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