Dnevni horoskop za petak, 3. jul: Mars udara u Urana i ruši vaše planove, a upravo zbog toga će vam dan biti bolji

Ako ste za petak, 3. jul, sve isplanirali do minute, imamo lošu vijest. Ovaj dnevni horoskop za petak 3. jul pokazuje kako Mars udara pravo u Urana u Blizancima, a ta dva planeta zajedno ne trpe rutinu. Plan koji vam se čini uklesan u kamen puca kao staklo. I to je najbolje što vam se može desiti danas.

Zašto konjunkcija Marsa i Urana menja pravila igre

Mars donosi akciju, Uran donosi prevrat. Kad se sretnu u brzom vazdušnom znaku, dobijate poriv da se otarasite svega što vas guši. Energija Blizanaca je društvena i nagla. Prigrlite spontanost. Iznenadićete se koliko vam prija kad prestanete da kontrolišete svaki korak.

Šta vaš znak dobija 3. jula

Ovan i Bik: Popularnost i jedan posljednji zadatak

Ovne, sve oči su uprte u vas. Prijatelji i ljubavni interes se otimaju za vašu pažnju, a vi možete biti samo na jednom mestu. Zakažite za vikend one koje ne stignete u petak. Biče, jedna stvar na poslu vas deli od prazničnog vikenda. Rešava se lakše nego što mislite, pa zagrizite i krenite dalje.

Blizanci, Rak i Lav: Spontanost pobjeđuje plan

Blizanci, sve se odvija brzo, baš kako volite. Razgovor sa strancem menja tok cele večeri, budite fleksibilni. Rače, jutro počinje napeto oko zajedničkog novca. Razgovarajte otvoreno, a posle podne se energija menja i veče postaje zabavno. Lave, sa Venerom u vašem znaku ste magnetni i šarmantni. Plan u posljednji čas pretvara vas u dušu društva.

Djevica, Vaga i Škorpija: Emocije izlaze na videlo

Djevice, potiskivanje osjećanja nikad ne traje dugo. U petak imate hrabrosti da voljenoj osobi kažete istinu i teret vam pada s ramena. Vaga, ovo je vaš dan, romantika i kreativnost su na vrhuncu. Ako vam se neko sviđa, napravite potez. Škorpije, neočekivani razgovor otkriva nečije pravo lice. Nije vreme za ishitrene odluke, ali jeste za biranje ljudi kojima vjerujete.

Strijelac, Jarac, Vodolija i Ribe: Rizik koji se isplati

Strijelče, energija Blizanaca vam daje prave reči za razgovor koji ste odlagali. Rizikujete i prijatno se iznenadite reakcijom. Jarče, rutina vam se ruši, a vas to prvi put ne stresira. Vodolije, ljubavni život kreće u neočekivanom pravcu, ali sačuvajte svoju nezavisnost u vezi. Ribe, plovite sa tokom. Ono što zvuči kao haos zapravo čini dan boljim.

Kako da iskoristite ovu energiju, a da ne poludite

Prestanite da branite raspored po svaku cenu. Kad se plan promeni, pitajte sebe šta vam ta promena zapravo nudi. Dnevni horoskop za petak 3. jul nije astrološki poziv da rušite mostove, već da olabavite stisak. Reagujte iz radoznalosti, ne iz straha.

Da li konjunkcija Marsa i Urana donosi loše vijesti?

Ne. Konjunkcija Marsa i Urana donosi nagle promene i poriv za slobodom, a ne nesreću. Ovaj tranzit ruši rutinu i otvara prostor za spontane, često bolje ishode nego oni koje ste sami zacrtali.

Koji vam je plan za 3. jul pukao u posljednji čas, i da li se na kraju ispostavilo bolje? Podijelite u komentarima šta vam je ova energija Blizanaca donijela, piše Krstarica.

Facebook komentari