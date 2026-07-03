Napitak koji biste trebali piti svaki dan nakon 60. godine, efekti iznenadili čak i ljekare

O zdravlju bismo trebali brinuti u svim fazama života, ali to postaje još važnije nakon 60. godine. U to vrijeme tijelo prolazi kroz brojne promjene, metabolizam se usporava, a povećava se i rizik od raznih zdravstvenih problema, piše Metropolitan.

Zato stručnjaci naglašavaju važnost zdravih navika poput uravnotežene prehrane, redovne fizičke aktivnosti i dovoljne hidratacije.

Održavanje vitalnosti

Među napicima koji se često spominju zbog njihovih potencijalnih zdravstvenih koristi je zeleni čaj.

Ovaj popularni napitak sadrži brojne korisne tvari, zbog čega ga mnogi smatraju jednim od najzdravijih napitaka na svijetu. Neki stručnjaci preporučuju pijenje zelenog čaja, posebno osobama starijim od 60 godina, jer se kaže da njegovi sastojci pomažu u održavanju vitalnosti i dobrobiti.

Zeleni čaj sadrži komponente koje mogu pozitivno utjecati na mnoga tkiva i organe u tijelu, od zdravlja srca do zdravlja kože. Spojevi poznati kao katehini, posebno epigalokatehin galat (EGCG), pružaju mnoge koristi tijelu zbog svojih antioksidativnih učinaka, izvještava Anadolu Medical Center

Prednosti zelenog čaja uključuju:

– Pijenje zelenog čaja može smanjiti rizik od razvoja raka dojke, jednjaka, usne šupljine, prostate, pluća i jetre.

– Zbog sadržaja EGCG-a, može pomoći u regulaciji težine kod gojaznih osoba i doprinijeti gubitku težine.

– Proizvodi s ekstraktima zelenog čaja koji se nanose na kožu mogu pomoći u zacjeljivanju upalnih stanja kože.

– Može značajno sniziti nivo ukupnog holesterola i lošeg holesterola (LDL).

– Konzumiranje zelenog čaja može smanjiti rizik od razvoja raznih kardiovaskularnih bolesti, uključujući srčanu insuficijenciju, visok krvni pritisak i ishemijski moždani udar.

– Može smanjiti rizik od razvoja dijabetesa tipa 2.

– Podržavanjem zdravlja mozga, može poboljšati kognitivne sposobnosti i pamćenje.

– Može smanjiti rizik od razvoja Alzheimerove bolesti i demencije.

– Može pomoći u ublažavanju bolova povezanih s osteoartritisom.

– Zbog svojih antialergijskih svojstava, može pomoći u ublažavanju simptoma alergije.

– Može pospješiti zacjeljivanje rana.

– Može pomoći u sprečavanju karijesa i imati pozitivan učinak na zdravlje zuba.

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