Koje su najčešće greške putnika prilikom leta avionom

U novom podcastu Martina Lewisa za BBC, Sarah koja radi za jednu od svjetskih aviokompanija navela je da je najveća greška kod putnika da bez cipela idu u WC u avionu.

Voditelj Lewis na to je odgovorio: “Ja sam jedna od tih osoba. Ponekad izujete cipele, umorni ste, pospani i ne razmišljate”.

Članovi posade navode da biste uvijek trebali nositi obuću u WC-u aviona kako biste se zaštitili od opasnih bioloških opasnosti i mogućih povreda. Tečnosti na podu su često tjelesne tekućine poput urina, povraćanja ili krvi, koje sadrže štetne bakterije, viruse i gljivice koje mogu proći u vašu kožu.

Osim toga, jedna od čestih grešaka je da se putnici pojavljuju na aerodromima s pasošima kojima ističe rok.

“Budimo potpuno jasni oko provjere pasoša. Na dan ulaska u zemlju mora ostati najmanje šest mjeseci prije datuma isteka ili tri mjeseca ako idete u EU”, navode.

Također, ističu da je osiguranje bitno, jer je svrha putnog osiguranja da pokrije troškove ako vam se nešto dogodi. Putnici se mogu često naći u situaciji da traže lijekove od kabinskog osoblja, ali u mnogim slučajevima oni ne mogu biti od pomoći.

“Putovanje bez jednostavnih lijekova protiv bolova je greška. Ne mogu vam sve aviokompanije dati paracetamol ili druge lijekove bez prisutnosti ljekara. Mnogo je lakše ako imate svoje lijekove. Neki putnici misle da je pribor za prvu pomoć u avionu ujedno i apoteka”, kazali su, prenosi Klix.

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