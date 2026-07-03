Super prolazite danas: Petak, 3. jul je sretan dan, i to baš za ova 3 horoskopska znaka

Retrogradni Pluton donosi vrijeme duboke unutrašnje transformacije, suočavanja s ličnim izazovima i priliku da se naprave važni životni zaokreti.

1. Ovan

Ovnovi ulaze u fazu koju astrolozi opisuju kao svojevrsni preporod.

Nakon dugog perioda razmišljanja o promjenama, sada konačno dobijaju priliku da sprovedu odluke koje su dugo odgađali.

Vrijeme je da se oslobode svega što ih sputava i naprave prostor za stabilniju i uspješniju budućnost.

2. Škorpija

Škorpije prolaze kroz period dubokog preispitivanja.

Nakon iskrene introspekcije, postaje im jasno da više ne žele živjeti prema očekivanjima drugih, već da žele slijediti vlastite želje i ciljeve.

Ovaj period mogao bi im donijeti novu inspiraciju, otvoriti vrata pozitivnim promjenama i označiti početak razdoblja većeg blagostanja.

3. Jarac

Jarčevi će, prema astrološkim tumačenjima, najlakše prihvatiti energiju promjena. Njihova sposobnost prilagođavanja sada dolazi do punog izražaja, a upravo bi novi pogled na životne okolnosti mogao biti ključ za donošenje važnih odluka. Otvorenost prema novim mogućnostima i spremnost da prihvate podršku drugih mogli bi im donijeti značajan napredak na privatnom i poslovnom planu.

Astrolozi ističu da retrogradni Pluton podstiče Ovnove, Škorpije i Jarčeve da preuzmu aktivniju ulogu u oblikovanju vlastite budućnosti. Upravo hrabrost, spremnost na promjene i donošenje odlučnih poteza mogli bi im otvoriti vrata uspješnijeg i ispunjenijeg životnog razdoblja.

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