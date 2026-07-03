Super prolazite danas: Petak, 3. jul je sretan dan, i to baš za ova 3 horoskopska znaka

Retrogradni Pluton donosi vrijeme duboke unutrašnje transformacije, suočavanja s ličnim izazovima i priliku da se naprave važni životni zaokreti.
1. Ovan
Ovnovi ulaze u fazu koju astrolozi opisuju kao svojevrsni preporod.
Nakon dugog perioda razmišljanja o promjenama, sada konačno dobijaju priliku da sprovedu odluke koje su dugo odgađali.
Vrijeme je da se oslobode svega što ih sputava i naprave prostor za stabilniju i uspješniju budućnost.
2. Škorpija
Škorpije prolaze kroz period dubokog preispitivanja.
Nakon iskrene introspekcije, postaje im jasno da više ne žele živjeti prema očekivanjima drugih, već da žele slijediti vlastite želje i ciljeve.
Ovaj period mogao bi im donijeti novu inspiraciju, otvoriti vrata pozitivnim promjenama i označiti početak razdoblja većeg blagostanja.
3. Jarac
Jarčevi će, prema astrološkim tumačenjima, najlakše prihvatiti energiju promjena. Njihova sposobnost prilagođavanja sada dolazi do punog izražaja, a upravo bi novi pogled na životne okolnosti mogao biti ključ za donošenje važnih odluka. Otvorenost prema novim mogućnostima i spremnost da prihvate podršku drugih mogli bi im donijeti značajan napredak na privatnom i poslovnom planu.
Astrolozi ističu da retrogradni Pluton podstiče Ovnove, Škorpije i Jarčeve da preuzmu aktivniju ulogu u oblikovanju vlastite budućnosti. Upravo hrabrost, spremnost na promjene i donošenje odlučnih poteza mogli bi im otvoriti vrata uspješnijeg i ispunjenijeg životnog razdoblja.