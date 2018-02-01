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Evo zašto prljavo posuđe nikada ne smije da vam prenoći u sudoperi

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Objavljeno prije 47 minuta

Prljavo posuđe ostavljeno preko noći u sudoperi stvara veliki energetski i estetski problem u svakom domu.

 Prljavo posuđe - RTL.hr

Ova navika direktno utiče na raspoloženje porodice, unosi nervozu u rane jutarnje sate i vizuelno narušava izgled kuhinje.

Puna sudopera tokom noći postaje magnet za tešku energiju i stvara osjećaj hroničnog umora čim se probudite.
Prljavo posuđe tokom noći priziva nevidljive sile i strah

Stara narodna vjerovanja i duhovne tradicije upozoravaju da gomila neopranih tanjira u mraku privlači negativnu energiju.

Ova neželjena prisutnost hrani se neredom i ostacima hrane, čime se u prostor unosi stalni osjećaj nelagode i tjeskobe.

Ignorisanje prljavštine stvara energetski vakuum koji brzo ispunjava prostor negativnošću i narušava miran san svih članova porodice.

Odlaganje čišćenja za sljedeće jutro slabi pozitivnu energiju prostora i čini ga podložnim stalnim sitnim raspravama.
Potpuno čista sudopera uspješno blokira sve loše uticaje

Najbolji način da trajno zaštitite svoj dom od loših vibracija jeste uvođenje stroge večernje rutine – neka prljavo posuđe u sudoperi postane prošlost.

Kada radne površine zablistaju prije nego što se ugase svjetla, u kući se zadržava osjećaj sklada i harmonije.

Temeljno oprano posuđe prije odlaska u krevet pomaže da se sljedeći dan započne s optimizmom i svježom energijom.

Operite makar šolje i velike šerpe prije nego što legnete u krevet, a sitne tanjire samo isperite toplom vodom. Čim ispraznite dno sudopere, osjetićete veliko olakšanje i obezbijediti mirniji početak dana cijeloj porodici, piše Krstarica.


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