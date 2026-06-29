FIFA odredila suce za utakmice SAD – BiH

Historijsku utakmicu Bosne i Hercegovine protiv Sjedinjenih Američkih Država sudit će brazilski arbitar Raphael Claus.Klaus ima 46 godina i na FIFA listi međunarodnih sudija je od 2015. godine i do sada je sudio na nekoliko prestižnih turnira, uključujući više izdanja Copa Amerike. Sudio je i na Mundijalu u Kataru 2022. godine.

Na ovom Svjetskom prvenstvu je sudio meč između Španije i Saudijske Arabije u Atlanti, koji je završio pobjedom Španaca rezultatom 4:0. Na toj utakmici je pokazao dva žuta kartona.

Meč između BiH i SAD igra se u noći između srijede i četvrtka u 02:00 sata iza ponoći po našem vremenu.

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