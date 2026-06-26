NEOBIČAN RANI ZNAK MIGRENE: Ako često radite ovu svakodnevnu stvar, to nije samo umor

Migrene nisu obične glavobolje, već složen neurološki poremećaj koji se obično očituje kao intenzivna, pulsirajuća bol, najčešće na jednoj strani glave. Bol se može pojačati pri kretanju, a često je praćena mučninom, povraćanjem te izraženom osjetljivošću na svjetlo, zvuk i mirise.

Rani znakovi upozorenja

Napadu migrene mogu prethoditi različiti simptomi koji ga najavljuju. Među njima su osjećaj iscrpljenosti, promjene raspoloženja, žudnja za određenom hranom, pojačana žeđ, ukočenost u vratu, pa čak i potreba za češćim mokrenjem. Ipak, jedan od najčešćih, a često zanemarenih znakova je učestalo zijevanje.

Upravo je zijevanje kao mogući pokazatelj migrene detaljno istražila dr. Jessica Lowe, neurologinja i epileptologinja, koja svoja saznanja dijeli na društvenim mrežama pod imenom Doctor Brain Barbie. U nedavnom videu objasnila je povezanost između ove naizgled bezopasne pojave i početka migrene, prenosi Daily Express.

Faza koja prethodi boli

U svom videu, dr. Lowe ističe: “Zanimljivo je da pretjerano zijevanje može biti simptom migrene, a to ne znači nužno da ste umorni.” Objasnila je da je kod mnogih pacijenata učestalo zijevanje zapravo dio takozvane prodromalne faze.

“To je najraniji stadij napada migrene koji se može pojaviti satima, a ponekad i danima prije nego što glavobolja uopće počne”, navodi ona.

Jedna od ključnih regija mozga uključenih u ovu ranu fazu je hipotalamus. “Hipotalamus pomaže u regulaciji spavanja, budnosti, apetita, tjelesne temperature, otpuštanja hormona i mnogih drugih automatskih funkcija u tijelu”, pojašnjava dr. Lowe. Studije snimanja mozga pokazale su aktivaciju hipotalamusa vrlo rano tijekom napada migrene, i to prije nego što započne faza boli.

To je posebno važno jer su mnogi simptomi koje pacijenti s migrenom doživljavaju tijekom prodromalne faze upravo funkcije koje hipotalamus regulira. Tu spadaju:

Zijevanje

Žudnja za hranom

Umor i promjene raspoloženja

Poteškoće s koncentracijom

Pojačana žeđ

Nelagoda u vratu

Uloga dopamina

Dr. Lowe dodaje da je zijevanje usko povezano i s dopaminom, neurotransmiterom koji sudjeluje u osjećaju nagrade, motivaciji, kretanju i budnosti. “Kada se aktiviraju dopaminski putovi, može doći do zijevanja, a znamo da se signalizacija dopamina čini promijenjenom kod migrene”, kaže ona.

Štoviše, pacijenti s migrenom mogu biti neuobičajeno osjetljivi na dopamin. “To može pomoći objasniti zašto se simptomi poput zijevanja, mučnine, žudnje za hranom i promjena u budnosti mogu pojaviti prije faze glavobolje”, objašnjava liječnica.

Više od same glavobolje

Stoga, ako primijetite da često zijevate bez očitog razloga, to ne mora automatski značiti da ste iscrpljeni i da vam je potrebna kava. “Za neke pacijente s migrenom, to može biti jedan od prvih znakova da je napad migrene već počeo”, ističe dr. Lowe.

Ona zaključuje važnom napomenom: “Zapamtite, napad migrene ne počinje nužno kada počne glavobolja. Glavobolja je samo jedna faza neurološkog procesa koji se u mozgu možda razvijao satima ili čak danima. Migrena je složen neurološki poremećaj s više faza, a bol je samo jedan dio te priče.”

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