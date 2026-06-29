Veliki Zlatan nema dileme: ‘Oni će osvojiti Svjetsko prvenstvo! Zastrašujući su…‘

Svjetsko prvenstvo osvojit će Francuzi, uvjeren je proslavljeni centarfor nakon što su Tricolori uzeli maksimalnih 9 bodova u skupini I sa Senegalom (3:1), Irakom (3:0) i Norveškom (4:1).

– Francuska je drugi svijet, nešto sasvim drugo u odnosu na sve ostale reprezentacije. Kad igraju, kad su ‘unutra‘, ne vidim momčad koja im može parirati. Jedina šansa protivnicima je da se Francuzi malo opuste i odlutaju. Sigurno su glavni favoriti – kazao je Šveđanin, pa se ipak malo ogradio:

– Naravno, u nokaut-fazi je sve moguće i zato Francuzi ne trebaju biti puni sebe. No, pogledamo li prve tri utakmice, jasno je da nitko nema takvu širinu. Kompletna su momčad, u svakoj utakmici sve će ovisiti isključivo o njima samima. Ako nastave igrati ovako, bit će prvaci. Nije lako posložiti sve te zvijezde u funkcionalnu momčad, ali zaista ih je užitak gledati. Svi dobro surađuju. Sjajni su, zastrašujući! – zaključio je Ibrahimović.

Francuska, podsjetimo, u šesnaestini finala (utorak) igra protiv Švedske u New Yorku. U slučaju prolaza, u četvrtfinalu ih čeka bolji iz ogleda Njemačka – Paragvaj, a kasnije su, u zasad nepotpunom “kosturu”, mogući ogledi s Južnoafričkom Republikom, Kanadom, Nizozemskom, Marokom, Španjolskom…

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