Hrana i piće

OVU GREŠKU MNOGI PRAVE: Evo zašto je pranje sirove piletine prije kuhanja opasno…

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Objavljeno prije 45 minuta

Piletina je ubjedljivo najčešće meso na našim trpezama, a priprema ručka u većini domaćinstava počinje isto: izvadimo meso iz ambalaže i stavimo ga pod mlaz hladne vode u sudoperi „da se opere“. Međutim, infektolozi i stručnjaci za sigurnost hrane upozoravaju da je ovo jedna od najopasnijih navika u kuhinji.

Iako mislite da na ovaj način skidate prljavštinu i bakterije, istina je potpuno drugačija – pranjem mesa zapravo pravite ekološku katastrofu na radnoj površini.

Efekat “prskalice”

Sirova piletina na sebi prirodno sadrži opasne bakterije poput Kampilobakterije i Salmonele. Kada pustite jak mlaz vode preko mesa, te bakterije se ne uništavaju.

Širenje zaraze: Voda koja se odbija o klizavo meso stvara nevidljive sitne kapljice (aerosol) koje prskaju u krug od jednog metra oko sudopere.
Kontaminacija: Ove bakterije završavaju na vašim čistim čašama, daski za sečenje, sunđeru za sudove, pa čak i na vašoj odeći i licu. Na taj način drastično povećavate šansu za trovanje hranom.

Kako se piletina pravilno priprema?

Bakterije sa piletine se uništavaju isključivo visokom temperaturom tokom pečenja ili kuhanja (meso mora da dostigne 75°C u središtu). Ako na mesu ima viška tečnosti ili sukrvice, nemojte ga prati, već ga jednostavno potpapkajte običnim ubrusom koji ćete odmah baciti u kantu, a nakon toga dobro operite ruke sapunom.


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