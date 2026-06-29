Odlične vijesti za vozače: Cijene nafte vratile se na nivo prije rata u Iranu

Tokom sukoba investitori su strahovali da bi moglo doći do prekida isporuka kroz Hormuški moreuz, kojim prolazi oko petine svjetske trgovine naftom. Zbog toga je u cijenu nafte bila ugrađena tzv. ratna premija

Cijene nafte na svjetskim tržištima vratile su se na nivo na kojem su bile prije početka rata s Iranom, nakon što su se smirili strahovi od većih poremećaja u snabdijevanju iz Perzijskog zaljeva.

Referentna cijena nafte Brent jutros se kretala oko 74 dolara po barelu, što je najniži nivo od kraja februara, odnosno prije izbijanja sukoba. Američka WTI nafta trgovala se oko 70 dolara po barelu, prenosi Biznisinfo.

Tokom sukoba investitori su strahovali da bi moglo doći do prekida isporuka kroz Hormuški moreuz, kojim prolazi oko petine svjetske trgovine naftom. Zbog toga je u cijenu nafte bila ugrađena tzv. ratna premija.

Međutim, nakon što je plovidba tankerima kroz Hormuški moreuz uglavnom normalizovana, a izvoz iz zemalja Perzijskog zaljeva nastavljen, tržište je procijenilo da je rizik od ozbiljnog poremećaja znatno manji nego što se ranije očekivalo.

Analitičari navode da dodatni pritisak na cijene stvara i slabija potražnja za naftom u Kini, zbog čega su Brent i WTI u ovoj sedmici na putu da zabilježe pad od oko osam posto.

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