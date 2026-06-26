Barbarez pred SAD poslao jaku poruku igračima, ali i političarima BiH

U razgovoru za “Bild”, Barbarez je otkrio kako motiviše popularno zvane “Zmajeve” pred najveće utakmice.

“Rekao sam momcima, našoj zemlji trebaju novi idoli. Bosanski fudbal godinama nije imao mnogo lijepih trenutaka. I plasman na Svjetsko prvenstvo je veliki uspjeh, ali tu ne želimo stati. Gladni smo fudbala”, istakao je Barbarez u razgovoru za renomirani njemački list.

Uloga Davida protiv Golijata

Iako Bosnu i Hercegovinu mnogi smatraju autsajderom protiv SAD, Barbarez naglašava da našem nacionalnom timu takva uloga savršeno odgovara.

“Sviđa nam se uloga Davida protiv Golijata. Uvijek nam je dobro služila”, kazao je Barbarez, dodavši da će protiv SAD emocije i zajedništvo biti jednako važni kao i kvalitet na terenu.

“Moramo ući u utakmicu s puno emocija kako bismo ponijeli naše navijače na stadionu i sve ljude u Bosni i Hercegovini. Važno je i da uživamo u igri te da se zabavljamo”, smatra Barbarez,pišu Vijesti

Dolaskom njegovog stručnog štaba, kako je rekao, “reprezentacija je ponovo probudila vjeru i ponos među navijačima”, ističući da interesovanje za nacionalni tim nikada nije bilo veće.

“Nikada nismo doživjeli ovakav entuzijazam za reprezentaciju. Za nas su sada zainteresovani i ljudi iz politike koji nemaju nikakve veze s fudbalom. To je nevjerovatan osjećaj”, rekao je Barbarez.

Najveća vrijednost

Kao najveću vrijednost uspjeha na Mundijalu, odnosno ove generacije naših reprezentativaca vidi u činjenici da je “ponovo ujedinila zemlju”.

“Ova reprezentacija cijelu Bosnu i Hercegovinu čini ponosnom i još više je ujedinjuje, bez obzira na to kako će završiti Svjetsko prvenstvo. Ponekad pomislim da sve ovo nije stvarno”, istakao je Barbarez.

Utakmica šesanestine finala SP između SAD i Bosne i Hercegovine igra se u četvrak u 2 sata po našem, srednjeevropskom vremenu.

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