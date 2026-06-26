Nemojte ignorisati upalu grla: Ovi simptomi mogu biti opasni

Virusna upala obično je praćena kašljem, curenjem nosa i promuklošću, dok bakterijska najčešće počinje naglo, uz jaku grlobolju, visoku temperaturu, otežano gutanje i uvećane limfne čvorove. Na krajnicima se mogu pojaviti i bijele naslage.

Ljekari za procjenu često koriste brzi antigenski test ili bris grla kako bi potvrdili streptokoknu infekciju. Ako je uzročnik virus, antibiotici nisu potrebni, već se preporučuju odmor, dovoljno tečnosti i lijekovi za ublažavanje simptoma. Kod potvrđene bakterijske infekcije neophodna je antibiotska terapija kako bi se spriječile ozbiljne komplikacije.

Hitno se javite ljekaru ako imate otežano disanje, ne možete gutati pljuvačku, teško otvarate usta, imate ukočen vrat, veoma visoku temperaturu koja ne prolazi ili se pojavi osip. Ovi simptomi mogu ukazivati na ozbiljne komplikacije koje zahtijevaju hitno liječenje.

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