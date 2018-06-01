Jarčevi ulaze u napornu sedmicu, čeka ih stres i jedna važna odluka…

Sedmica pred nama, od 29. lipnja do 5. srpnja, za znak Jarca donosi razdoblje ozbiljnog promišljanja o poslu i dugoročnim planovima. Iako ste po prirodi disciplinirani i fokusirani, ovaj tjedan mogli biste osjetiti pojačan pritisak da napravite više u kraćem roku nego inače.

Ponedjeljak kreće s nizom obaveza koje će tražiti potpunu koncentraciju i dobro promišljanje poteza. Mogli biste biti i malo nestrpljivi prema mlađim ili manje iskusnim kolegama koji ne prate vaš tempo i način rada.

Vaša ambicija bit će glavni pokretač, ali pripazite da se ne iscrpite već na početku tjedna zbog previsokih očekivanja od sebe. Važno je da jasno odvojite posao i odmor, jer će vam trebati “hladna glava” za pregovore sredinom tjedna.

Ambiciozni planovi pod povećalom

U srijedu i četvrtak mogli biste se naći u situaciji gdje ćete morati čvrsto stajati iza svojih stavova pred nadređenima ili poslovnim partnerima. Čeka vas i jedan važan sastanak u četvrtak ujutro koji bi mogao utjecati na ostatak vašeg poslovnog ljeta.

Budite spremni na direktna i zahtjevna pitanja i imajte sve podatke pri ruci – preciznost će vam biti najveći adut. Vaša pedantnost dolazi do izražaja i mogla bi vam donijeti priznanje, iako ne nužno onako glasno ili javno kako biste priželjkivali.

U financijskom smislu, tjedan bi mogao donijeti podsjetnik na neki stari dug ili obavezu koju ste smatrali riješenom. Moguće je da će vas kontaktirati banka ili neka institucija vezano uz dokumentaciju za koju ste mislili da je zatvorena. Nemojte to odgađati – riješite odmah početkom tjedna kako vam ne bi stvaralo nepotreban stres i ometalo vas u važnijim stvarima.

Odnosi s okolinom i važni razgovori

Privatni život Jarca ovog je tjedna u znaku ozbiljnijih i pomalo osjetljivih razgovora. Partner ili član obitelji mogao bi vam otvoreno reći da ima osjećaj kako ste previše fokusirani na posao, a premalo na zajedničko vrijeme. U petak navečer pokušajte se isključiti iz poslovnog ritma – ostavite telefon sa strane i posvetite se ljudima koji su vam važni.

Slobodni Jarčevi mogli bi doživjeti zanimljiv susret na poslovnom događaju, edukaciji ili konferenciji. Iako inače ne miješate posao i privatno, kemija s jednom osobom mogla bi biti dovoljno jaka da vas iznenadi. Ipak, ne žurite s odlukama – pustite da se stvari razvijaju bez pritiska.

U subotu vas može iznenaditi poziv starog kolege s novom poslovnom ponudom koja na prvu zvuči vrlo primamljivo, ali traži dobru analizu prije bilo kakvog odgovora.

Briga o sebi i neočekivani obiteljski poziv

Kraj tjedna, nedjelja 5. srpnja, donosi vam prijeko potreban mir i priliku za oporavak. Moguće je da ćete se probuditi s laganom boli u leđima ili vratu – jasan znak da ste bili pod stresom i previše napregnuti proteklih dana. Pomoći će vam lagana šetnja, odmor ili opuštajuća kupka.

Tijekom popodneva mogao bi stići neočekivan obiteljski poziv s lijepim vijestima – vjenčanje, prinova ili neko drugo slavlje u obitelji. Iako možda niste odmah raspoloženi za društvene aktivnosti, vijesti će vas iskreno razveseliti.

Nedjelju navečer iskoristite za lagano planiranje tjedna ispred vas, ali i za potpuni odmak od posla. Ambicija će vam bolje raditi kad se dobro odmorite – i kad joj date prostora da ponovno “zablista” na početku novog tjedna, piše index.

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