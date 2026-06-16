Svemir im donosi darove: Sretna faza počinje za 4 znaka Zodijaka na pun Mjesec 30.6.2026.

Za ove sretne znakove, pun Mjesec obećava fazu prepunu pozitivnosti i rasta, vrijeme kada se svemir usklađuje kako bi im podario svoje darove.

Za ova četiri znaka, pun Mjesec je preteča sreće, prilika da prihvate promjene, zacijele rane i učvrste svoju odlučnost.

Bilo da se radi o upuštanju u nove pothvate, produbljivanju odnosa ili pronalaženju unutarnjeg mira, energija punog Mjeseca pruža potporu za osobni i duhovni rast.Psihologija

Mjesec je u Jarcu, Sunce u Raku, a nebo otvara vrata između prošlosti i budućnosti, doma i uspjeha, intime i javnog priznanja. Neki će znakovi tada jasno osjetiti da se zatvara razdoblje čekanja, strpljenja, unutarnjeg pripremanja i tihog rada.

No prava astrološka raskoš stiže istoga dana. Jupiter, planet sreće, obilja, rasta i blagoslova, ulazi u Lava. To je velika promjena tona. Nakon emotivnog, obiteljskog i zaštitničkog razdoblja Jupitera u Raku, počinje faza hrabrosti, sjaja, ljubavi, kreativnosti, samopouzdanja i životne radosti.

Pun Mjesec u Jarcu donosi rezultat. Jupiter u Lavu donosi poziv na veće. Zajedno otvaraju razdoblje u kojem se nagrade više ne skrivaju iza kulisa. Ono što je spremno sada izlazi na svjetlo.Duhovnost

Za četiri znaka ovo je početak sretnije faze. Dolaze bolji razgovori, konkretnije prilike, veća podrška, više novca, jača privlačnost i osjećaj da se vrata koja su dugo bila zatvorena napokon otvaraju.

Rak

Za Rakove ovaj pun Mjesec donosi snažan blagoslov kroz odnose, ljubav, dogovore i ljude koji im se približavaju s ozbiljnijom namjerom.

Sunce je u Vašem znaku, a Mjesec u suprotnom Jarcu. Sve što se sada događa u odnosima ima veću težinu. Netko Vam pokazuje da možete računati na njega. Netko izgovara ono što ste dugo čekali čuti. Netko se vraća s jasnijim srcem. Netko napokon prestaje bježati od odgovornosti.

Ovo je pun Mjesec koji Rakovima donosi potvrdu da nisu uzalud ulagali osjećaje, strpljenje i nježnost. Ondje gdje postoji ljubav, odnos dobiva zreliji oblik. Ondje gdje postoji privlačnost, sada se javlja potreba za konkretnim korakom. Ondje gdje postoji vrijedna veza, dolazi trenutak iskrenosti koji vraća toplinu i sigurnost.Astronomija

Merkur je retrogradan u Vašem znaku pa se vraćaju stare poruke, stari razgovori i ljudi koji još imaju nešto reći. Ovoga puta ne vraća se samo prošlost. Vraća se i prilika da se nešto ispravi, omekša, razumije i zaključi s više mira.

Jupiter upravo završava svoj boravak u Vašem znaku. To je posljednji veliki val sreće koji Vam šalje prije nego što uđe u Lava. Rakovi sada dobivaju dar završnog blagoslova: jasniju sliku sebe, jače samopouzdanje i osjećaj da više ne moraju moliti za pažnju, ljubav ni priznanje.

Ulaskom Jupitera u Lava počinje sjajno razdoblje za novac, osobnu vrijednost, darove, zaradu, bolje uvjete i osjećaj unutarnjeg bogatstva. Sve što ste u posljednjih godinu dana gradili u sebi sada počinje donositi opipljiv rezultat.

Rakovi ulaze u fazu u kojoj ljubav postaje sigurnija, novac protočniji, a srce mirnije.

Lav

Lavovi dobivaju najblistaviji dar ovog neba. Jupiter 30.6. ulazi u Vaš znak i pokreće jedno od najsretnijih razdoblja u posljednjih dvanaest godina.Astrologija i proricanje budućnosti

Ovo je Vaš početak. Vaš povratak. Vaša velika astrološka vrata.

Jupiter u Lavu donosi širenje, radost, vidljivost, ljubav, kreativnost, nove ljude, bolje prilike i snažniji osjećaj da život ponovno ima boju. Lavovi u ovom razdoblju lakše privlače pažnju, podršku i okolnosti koje ih vode prema većem prostoru.

Ono što je dugo bilo u pripremi sada dobiva pozornicu. Projekt koji je čekao pravi trenutak sada traži izlazak. Ljubav koja je bila uspavana ponovno se budi. Talenti koje ste držali sa strane traže da ih pokažete. Osoba koja ste postali više ne stane u staru verziju života.

Pun Mjesec u Jarcu prije toga osvjetljava Vašu svakodnevicu, posao, ritam, zdravlje i navike. To nije težina, nego korisna selekcija. Život Vam pokazuje što treba posložiti da biste mogli primiti više sreće. Bolji raspored. Bolji uvjeti. Više odmora. Više vremena za ono što Vas hrani.

Venera je također u Lavu, pa Vaš šarm raste. Privlačnost je jača. Ljudi Vas lakše primjećuju. Ljubav se otvara toplije. Kreativnost se vraća kroz tijelo, srce i glas. Ovo je vrijeme kada Lavovi prestaju gasiti vlastito svjetlo zbog tuđih nesigurnosti.Psihologija

U ljubavi dolazi više strasti. U poslu dolazi veća vidljivost. U osobnom životu dolazi osjećaj da ste ponovno glavni lik svoje priče.

Lavovi ulaze u fazu u kojoj ih Svemir gura prema sreći, uspjehu i životu koji ima više sjaja.

Strijelac

Strijelcima ovaj pun Mjesec donosi dar kroz novac, samopoštovanje, stabilnost i velike planove koji se ponovno bude.

Mjesec u Jarcu osvjetljava Vaše područje zarade, vrijednosti, talenata i svega što smatrate svojim. Ono što ste radili, učili, stvarali ili razvijali sada počinje pokazivati konkretniji smisao. Novac dolazi kroz pametniji potez, jasniju odluku, bolju procjenu ili priliku koju napokon prepoznajete kao svoju.Astronomija

Strijelci često gledaju daleko, ali sada dobivaju dar čvršćeg tla. To je iznimno važno. Jer kada imate stabilniju osnovu, Vaša sloboda postaje stvarna, a ne samo želja.

Jupiter je Vaš vladajući planet i 30.6. ulazi u Lava, znak koji Vam prirodno odgovara. To je za Vas jedna od najljepših astroloških promjena godine. Otvara se područje putovanja, obrazovanja, izdavaštva, duhovnog rasta, inozemstva, novih ljudi, inspiracije i velikih životnih vizija.

Strijelci ponovno osjećaju zov daljine. Vraća se optimizam. Vraća se povjerenje u život. Vraća se ona unutarnja iskra koja kaže da nije gotovo, da postoji više, da je pred Vama novi put.

Ovaj pun Mjesec donosi i financijsku sreću. Ne kroz rasipanje, već kroz mudrije korištenje onoga što već imate. Talent postaje izvor prihoda. Znanje postaje prilika. Kontakt iz prošlosti otvara vrata. Plan koji je stajao počinje se micati.

U ljubavi se vraća lakoća. U poslu se otvara šira perspektiva. U duši se budi osjećaj da ponovno smijete vjerovati svojim snovima.

Strijelci ulaze u fazu u kojoj se stabilnost i sloboda više ne isključuju. Napokon imate i tlo pod nogama i nebo pred sobom.

Jarac

Jarci ovaj pun Mjesec dočekuju kao veliku osobnu krunu. Mjesec je u Vašem znaku i stavlja Vas pod svjetlo koje ne umanjuje, nego naglašava sve što ste izdržali, stvorili i sačuvali.

Ovo nije običan trenutak za Jarce. Ovo je lunacija priznanja. Netko primjećuje Vaš trud. Netko prepoznaje Vašu vrijednost. Netko Vam daje prostor, priliku, povjerenje ili riječ koja potvrđuje ono što ste već dugo znali u sebi: spremni ste za više.

Jarac često dugo radi bez nagrade. Dugo nosi odgovornost bez publike. Dugo gradi temelje dok drugi gledaju samo gotov rezultat. Sada se taj rezultat vidi.

Pun Mjesec u Vašem znaku donosi osobni sjaj, ali na jarčevski način: kroz uspjeh, status, odluku, profesionalni pomak, zrelu ljubav, ozbiljan dogovor ili unutarnji osjećaj da stojite čvršće nego prije.

U odnosima se otvara lijepa mogućnost. Sunce u Raku osvjetljava partnerstva, brakove i bliske veze. Netko Vam prilazi toplije. Netko pokazuje više nježnosti. Netko želi biti uz Vas ne samo kada ste jaki, nego i kada želite odahnuti.

Jupiter ulaskom u Lava Jarcima otvara područje zajedničkog novca, podrške, kredita, nasljedstva, ulaganja, intimnosti i dubokog povjerenja. Dolazi faza u kojoj se teret dijeli. Dolazi pomoć. Dolazi osoba ili prilika koja Vam olakšava ono što ste predugo nosili sami.

Za neke Jarce ovo znači financijski dobitak kroz partnera, obitelj, instituciju, dogovor ili zajednički projekt. Za druge znači emocionalni dar: osjećaj da više ne moraju sve držati pod kontrolom kako bi bili sigurni.Astronomija

Jarci ulaze u sretniju fazu jer ih život počinje nagrađivati upravo ondje gdje su najviše ulagali: u stabilnost, dostojanstvo i dugoročne rezultate.

Autor: Suzana Dulčić/ATMA

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