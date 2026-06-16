Financijski horoskop od 29.6. do 5.7.: Bikovi pod pritiskom troškova, Škorpionima se otvara važan poslovni ciklus

Bikovi ulaze u vrlo živčan financijski tjedan jer se Mars i Uran susreću u području novca, zarade, osobnih resursa i potrošačkih navika. Ovaj tjedan traži smiren budžet, jasne prioritete i oprez s rizičnim financijskim potezima. Djevice, ako se nešto naglo otvori, nemojte odbiti iz straha, ali nemojte ni pristati bez provjere rokova, uvjeta i odgovornosti.

Tjedan od 29.6. do 5.7.2026. donosi vrlo osjetljivu financijsku atmosferu. Novac, sigurnost, dugovi, obiteljski troškovi, nekretnine, ugovori i planovi za ljeto dolaze u prvi plan, ali okolnosti ne dopuštaju površne zaključke. Merkur 29.6. kreće retrogradno u Raku i vraća nas na stare odluke, nedovršene dogovore, neriješene račune i razgovore koji se tiču doma, obitelji, imovine i osjećaja sigurnosti.

Pun Mjesec u Jarcu egzaktan je 30.6. u ranim noćnim satima i stavlja naglasak na odgovornost. Rak i Jarac uvijek otvaraju pitanje ravnoteže između privatnog života i obveza, između potrebe za sigurnošću i realnih financijskih okvira. Zato ovaj tjedan traži jasnu računicu. Ono što zvuči ugodno, emotivno ili obećavajuće treba usporediti s brojevima, rokovima i stvarnim mogućnostima.Biološke znanosti

Jupiter 30.6. ulazi u Lava i započinje mnogo širi ciklus koji će tijekom sljedećih mjeseci pojačati teme samopouzdanja, vidljivosti, kreativnosti, luksuza, zabave, djece, nastupa, promocije i ulaganja u osobni imidž. Financijski gledano, to je energija koja donosi hrabrije poteze, veću želju za rastom i lakše otvaranje prema zaradi kroz kreativne projekte, javni rad, prodaju, promociju, edukaciju, umjetnost i sve što traži osobni pečat.

Ipak, početak tog ciklusa dolazi u tjednu u kojem je Merkur retrogradan, Mars se susreće s Uranom u Blizancima, a Jupiter ulazi u napet kvadrat s Kironom, egzaktan 2.7.. To znači da euforija lako vodi u pretjerivanje. Novac se troši na brzinu, odluke se donose pod dojmom trenutka, a potreba da se nešto odmah riješi stvara pritisak koji nije saveznik dobrim financijama.

Najpametnije će proći oni koji ovaj tjedan koriste za reviziju, pregovore, provjeru ugovora, vraćanje starim izvorima prihoda, sređivanje obiteljskih troškova i mirno razdvajanje želje od stvarne potrebe. Velike odluke treba odgoditi ako nisu hitne. Ako jesu, moraju biti provjerene dvaput.

Ovan

Ovnovima ovaj tjedan donosi pojačan pritisak između privatnih troškova i poslovnih obveza. Puni Mjesec u Jarcu osvjetljava karijeru, odgovornost, status i dugoročne ciljeve, dok retrogradni Merkur u Raku vraća pažnju na dom, obitelj, stanovanje i stare financijske dogovore unutar obitelji.

Novac sada lako odlazi na kućne potrebe, popravke, uređenje, članove obitelji ili obveze koje se više ne mogu odgađati. Prije nego što pristanete na veći trošak, provjerite što je stvarno nužno.

Mars i Uran u Blizancima mogu donijeti nagle odluke, brze poruke, neočekivane informacije i impulzivne kupnje vezane uz auto, tehniku, putovanja ili komunikaciju.

Ne reagirajte u prvoj minuti. Vaša najbolja financijska odluka ovog tjedna bit će ona koju donesete nakon što se emocije spuste.

Bik

Bikovi ulaze u vrlo živčan financijski tjedan jer se Mars i Uran susreću u području novca, zarade, osobnih resursa i potrošačkih navika. To donosi nagle troškove, promjene plana, potrebu za brzom prilagodbom i jasnu poruku da se stari način upravljanja novcem mora osvježiti.

Jupiterov ulazak u Lava dodatno naglašava dom, obitelj, nekretnine i pitanje sigurnosti. Neki Bikovi počet će ozbiljnije razmišljati o preseljenju, uređenju doma, obiteljskom ulaganju ili većem kućnom trošku.

Ipak, kvadrat Jupitera s Kironom u Biku upozorava na kupnje kojima pokušavate umiriti nesigurnost. Ako se osjećate pritisnuto, ranjivo ili podcijenjeno, novac nije najbolje sredstvo za dokazivanje vrijednosti.

Ovaj tjedan traži smiren budžet, jasne prioritete i oprez s rizičnim financijskim potezima.

Blizanci

Blizanci su jedan od znakova koji će najjače osjetiti ovaj tjedan. Mars i Uran susreću se u Vašem znaku i donose nagle odluke, nervozu, hrabrost, iznenadne poteze i potrebu da odmah nešto promijenite.

Financijski, to je energija koja donosi dobru ideju u pravom trenutku, ali i rizik da se zaletite prije nego što ste provjerili detalje.

Retrogradni Merkur u Raku pokreće Vaše polje novca. Stari računi, nedovršene isplate, nejasni dogovori oko honorara, cijena, plaće ili osobnih troškova sada se vraćaju na stol.

Pun Mjesec u Jarcu dodatno naglašava kredite, dugove, poreze, zajednički novac i financijsku ovisnost o drugima. Ovo je izvrstan tjedan za pregled prihoda i rashoda, ali slab za brzoplet potpis.

Ako Vam netko ponudi novi dogovor, tražite jasne uvjete. Ako Vi nekome nudite suradnju, stavite sve na papir.

Rak

Rakovi ulaze u tjedan u kojem se mnogo toga vrti oko osobnih odluka, odnosa i novca. Merkur kreće retrogradno u Vašem znaku pa ćete preispitivati ranije dogovore, obećanja, planove i financijske odluke koje su bile donesene pod emocionalnim pritiskom.

Umjesto paničnog popravljanja svega odjednom, ovaj tjedan traži miran povratak na ono što mora dobiti red.

Puni Mjesec u Jarcu aktivira odnose, partnerstva, ugovore i suradnje. Ako novac dijelite s partnerom, obitelji ili poslovnim suradnikom, sada treba razgovarati otvoreno, ali bez napada.

Jupiter 30.6. ulazi u Lava i pokreće Vaše polje zarade, što je za Rakove važan znak da se otvara novi ciklus u odnosu prema novcu. Ipak, početak traži oprez. Prvo sredite stare obveze, zatim gradite novu financijsku sigurnost.

Lav

Lavovi dobivaju najvažniji dugoročni signal ovog tjedna: Jupiter 30.6. ulazi u Vaš znak. To je početak šireg ciklusa rasta, vidljivosti, osobnog razvoja i jačeg samopouzdanja.

U financijskom smislu, Lavovi će tijekom sljedećih mjeseci lakše privlačiti prilike kroz vlastiti rad, nastup, kreativnost, javnost, prodaju, promociju i projekte u kojima se jasno vidi njihov osobni potpis.

No ovaj tjedan traži zrelost. Venera je već u Lavu, Jupiter ulazi u Lav, a to lako pojačava želju za kupnjom, uživanjem, uređivanjem, luksuzom i trošenjem na dojam. Puni Mjesec u Jarcu podsjeća Vas na svakodnevne obveze, posao, ritam, račune i odgovornost prema tijelu i vremenu.

Prilike postoje, ali stabilan novac neće doći kroz razmetanje. Najbolje prolaze Lavovi koji znaju svoju vrijednost i ne moraju je dokazivati impulzivnim troškovima.

Djevica

Djevice ovog tjedna trebaju pažljivo birati ljude s kojima razgovaraju o novcu. Retrogradni Merkur u Raku vraća stare kontakte, klijente, suradnje, timove i dogovore koji su nekada imali potencijal, ali nisu bili do kraja razvijeni.

Financijski, nešto iz prošlosti ponovno dobiva smisao, osobito ako je povezano s mrežama, publikom, zajednicom ili preporukama.

Pun Mjesec u Jarcu stavlja naglasak na kreativne projekte, djecu, užitke i troškove koji dolaze iz želje da se malo lakše diše. To samo po sebi nije problem, ali granica mora biti jasna. Mars i Uran u Blizancima aktiviraju karijeru i donose iznenadne poslovne promjene, razgovore s nadređenima, promjenu plana ili novu ideju za zaradu.

Ako se nešto naglo otvori, nemojte odbiti iz straha, ali nemojte ni pristati bez provjere rokova, uvjeta i odgovornosti.

Vaga

Vagama ovaj tjedan snažno aktivira karijeru, ugled, poslovne odluke i odnos prema autoritetima. Retrogradni Merkur u Raku vraća stare poslovne razgovore, nedovršene projekte, pitanja plaće, statusa, ugovora ili promjene smjera. Nešto što ste već pokušali pokrenuti ponovno se pojavljuje, ovaj put s jasnijom lekcijom.

Puni Mjesec u Jarcu naglašava dom, obitelj i privatne troškove. To znači da će se poslovne odluke morati uskladiti s realnim potrebama doma.

Jupiter ulazi u Lava i otvara bolji dugoročni ciklus kroz prijatelje, klijente, publiku, grupe i podršku utjecajnih ljudi. Ipak, Mars i Uran u Blizancima upozoravaju na neplanirane troškove vezane uz put, edukaciju, pravne stvari, dokumente ili inozemstvo.

Prije nego što platite nešto “hitno”, provjerite postoji li mirnija i pametnija opcija.

Škorpion

Škorpioni dobivaju snažan poticaj u karijeri jer Jupiter ulazi u Lava i otvara važan ciklus poslovnog rasta, veće vidljivosti i ambicioznijih ciljeva.

Ovo je dobar znak za sve Škorpione koji žele bolju poziciju, jači status, više priznanja ili projekt koji ih stavlja pred širu publiku. Novac se u mjesecima koji dolaze sve više veže uz hrabrost da preuzmete odgovornost.

Ipak, ovaj tjedan traži oprez sa zajedničkim novcem. Mars i Uran u Blizancima aktiviraju kredite, dugove, poreze, nasljedstva, tuđi novac, partnerove prihode i financijske obveze koje dijelite s drugima.

Iznenadna informacija ili trošak može promijeniti plan. Retrogradni Merkur u Raku savjetuje dodatnu provjeru svih dokumenata, osobito ako su vezani uz putovanja, edukaciju, pravna pitanja ili suradnju s ljudima izdaleka. Ne ulazite u financijsku obvezu zato što netko požuruje odluku.

Strijelac

Strijelcima se ovaj tjedan najviše vrti oko zajedničkog novca, dugova, kredita, poreza, partnerovih prihoda i financijskih dogovora koji uključuju druge ljude.

Retrogradni Merkur u Raku vraća stare teme koje više nije pametno gurati u stranu. Ako postoje nejasni računi, nedovršene isplate, zaboravljene obveze ili nerazgovorena pravila oko novca, sada se sve mora jasnije posložiti.

Puni Mjesec u Jarcu osvjetljava Vaše osobne financije i traži vrlo realan pogled na zaradu i potrošnju. Jupiter ulazi u Lava i dugoročno otvara bolje mogućnosti kroz obrazovanje, putovanja, rad s inozemstvom, objavljivanje, predavanja i širenje znanja. To je dobar smjer, ali ovaj tjedan nije za skupe odluke iz entuzijazma.

Mars i Uran u Blizancima donose neočekivane poteze partnera ili suradnika. Važno je da ne obećate više nego što je razumno.

Jarac

Jarci su pod snažnim utjecajem punog Mjeseca u svom znaku. Ovaj tjedan donosi trenutak suočavanja s vlastitim granicama, potrebama, odgovornošću i načinom na koji upravljate novcem.

Ako ste predugo nosili financijski teret za druge, sada postaje jasno gdje treba povući crtu. Ako ste odgađali važan razgovor, više ga nema smisla gurati pod tepih.

Retrogradni Merkur u Raku aktivira partnerske odnose, ugovore i suradnje. Sve što potpisujete, dogovarate ili dijelite s drugom stranom treba pregledati vrlo pažljivo. Jupiter ulazi u Lava i dugoročno pojačava područje zajedničkog novca, kredita, ulaganja, nasljedstva, poreza i partnerovih prihoda. To otvara mogućnosti, ali i traži zrelost.

Mars i Uran u Blizancima donose promjene u poslu, rasporedu i svakodnevnim obvezama. Dobar plan sada vrijedi više od brzog poteza.

Vodenjak

Vodenjacima ovaj tjedan donosi važan fokus na posao, rutinu, svakodnevne troškove i odnos prema obvezama. Retrogradni Merkur u Raku vraća stare radne zadatke, nejasnoće s kolegama, zaboravljene račune ili sitne financijske detalje koji sada traže pažnju. Ako nešto nije bilo dobro organizirano, sada se vidi gdje sustav puca.

Jupiter ulazi u Lava i pokreće snažniji ciklus partnerstava, dogovora, klijenata i poslovnih odnosa. U mjesecima koji dolaze novac će sve više ovisiti o kvaliteti ljudi s kojima radite.

Ipak, Mars i Uran u Blizancima aktiviraju područje kreativnosti, zabave, djece, ljubavi i spekulativnih poteza. To donosi inspiraciju, ali i sklonost riziku. Kockanje s novcem, impulzivna ulaganja i trošenje radi uzbuđenja sada nisu dobar izbor.

Kraj tjedna bolji je za strateški razgovor nego za nagli financijski skok.

Ribe

Ribama ovaj tjedan otvara pitanje odnosa između užitka, kreativnosti i realnog budžeta. Retrogradni Merkur u Raku vraća stare ideje, kreativne projekte, ljubavne teme, troškove za djecu ili hobije koji su ranije bili odgođeni. Neke od tih stvari zaslužuju novu šansu, ali samo ako postoji jasan financijski okvir.

Puni Mjesec u Jarcu naglašava prijatelje, zajednice, klijente i dugoročne planove. To je dobar trenutak za procjenu tko Vam doista pomaže, gdje imate podršku i kroz koje kontakte možete doći do bolje prilike.

Jupiter ulazi u Lava i pokreće povoljniji ciklus kroz posao, dnevnu organizaciju, usluge, rutinu i korisne vještine. Ipak, Mars i Uran u Blizancima donose iznenadne troškove vezane uz dom, obitelj, stanovanje ili uređaje.

Nemojte kupovati pod pritiskom. Prvo provjerite što već imate, što se može popraviti i što zaista treba novo rješenje.

Suzana Dulčić/ATMA

Facebook komentari