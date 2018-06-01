Od 29.6. do 24.7. Merkur je retrogradan u Raku: Najviše će testirati ova 4 znaka zodijaka

Iako retrogradni Merkur svima donosi specifične lekcije, ovaj ljetni ciklus naročito će utjecati na 4 znaka!

Kraj lipnja/juna 2026. donosi jedan od najosjetljivijih astroloških prijelaza godine. Merkur 29.6. kreće retrogradno u znaku Raka, na 26°15′, a direktnim hodom nastavlja 24.7., s 16°18′ Raka. Iako će se najintenzivniji dio ciklusa odvijati između ta dva datuma, cijela priča počinje ranije, ulaskom Merkura u retrogradnu zonu oko 13.6., a završni rasplet proteže se do 7.8.Anđeoska čitanja

Merkur u astrologiji upravlja komunikacijom, informacijama, dogovorima, dokumentima, prometom, svakodnevnim odlukama, tehnikom i načinom na koji obrađujemo ono što čujemo, vidimo i zaključujemo. Kada je retrogradan, ritam se mijenja.

Pojavljuju se odgode, povratak na stare razgovore, nesporazumi, izgubljene poruke, zakašnjeli odgovori i situacije koje traže još jednu provjeru. U Raku sve to dobiva osobniji ton. Ovdje se vraćamo na rasporede, papire i dogovore, ali i na ljude, uspomene, obiteljske obrasce, privatne odluke i riječi koje su jednom ostale visjeti u zraku.

Rak je znak doma, obitelji, pripadnosti, emocionalne sigurnosti, sjećanja i unutarnjeg svijeta. Merkur u ovom znaku ne razmišlja hladno ni odvojeno od osjećaja. Pamti ton glasa, atmosferu u prostoriji, pogled, šutnju i ono što je prešućeno. Zato će ovaj retrogradni Merkur mnogima otvoriti pitanja koja se ne rješavaju površnim razgovorom.

Bit će potrebno vratiti se na ono što je ostalo nerazjašnjeno, izgovoriti ono što je odgađano i ponovno procijeniti koliko su neki odnosi, dogovori i životne odluke u skladu s onim što čovjek doista osjeća.

Ovaj ciklus počinje u snažnom astrološkom trenutku. Sam kraj lipnja/juna donosi pun Mjesec u Jarcu, koji se događa 30.6. oko 1:57h. Sunce je tada u Raku, Mjesec u Jarcu, a naglasak pada na odnos privatnog i javnog života, osjećaja i odgovornosti, obitelji i posla, osobnih potreba i očekivanja koja dolaze izvana. Istog dana Jupiter napušta Raka i ulazi u Lava, čime se zatvara jedna emocionalna etapa i otvara drukčiji, izražajniji ritam. No Merkur ostaje u Raku i vraća nas na ono što još nije dovršeno.

Razumijevanje utjecaja retrogradnog Merkura može nam pomoći da s više svijesti i pripreme prebrodimo ova izazovna vremena. Iako se retrogradni Merkur često doživljava kao stresno razdoblje, neki ga vide kao priliku za samorefleksiju, preispitivanje prošlih odluka i dovršavanje nedovršenih projekata.

Najviše će ga osjetiti kardinalni znakovi: Rak, Ovan, Vaga i Jarac. Posebno snažan utjecaj imat će oni koji imaju Sunce, Mjesec, podznak ili osobne planete između 16. i 26. stupnja tih znakova. Ovo razdoblje ne treba promatrati kroz strah, već kroz potrebu za opreznijim govorom, sporijim odlukama i poštenijim odnosom prema vlastitim emocijama.

Ako ste pripadnik jednog od ovih znakova, pročitajte što vas očekuje i kako se najbolje nositi s promjenama koje su pred vratima.

Ovan

Ovnovima retrogradni Merkur u Raku aktivira područje doma, obitelji, privatnog života, roditelja, nekretnina i emocionalnih temelja. Sve ono što se tiče Vašeg prostora, obiteljskih odnosa i osjećaja sigurnosti sada traži više pažnje. Ovo razdoblje može vratiti stare obiteljske razgovore, neriješene dogovore oko stanovanja, pitanja vezana uz selidbu, adaptaciju, kupnju, najam ili odnose s članovima obitelji.

Ovan inače reagira brzo. U ovom razdoblju brzina neće biti najbolji saveznik. Ako se otvori konflikt u obitelji, bit će važno zastati prije odgovora. Ako se pojavi odluka vezana uz dom, treba provjeriti dokumente, rokove, cijene, uvjete i sve ono što se lako previdi kada želite što prije završiti stvar. Retrogradni Merkur u Raku traži sporiji pristup upravo ondje gdje Ovan najčešće želi presjeći.

Moguće su promjene planova u vezi s kućnim obavezama, radovima, dogovorima s majstorima, preseljenjem ili obiteljskim susretima. Nešto što je izgledalo jednostavno može tražiti dodatni razgovor. Netko iz obitelji može ponovno otvoriti temu koju ste smatrali riješenom. U emocionalnom smislu ovo razdoblje vraća pitanje: gdje se stvarno osjećate mirno, a gdje samo funkcionirate zato što ste navikli izdržati?

Za Ovnove je ovo vrijeme korisno za sređivanje doma, ali i za sređivanje odnosa prema domu. Neki će shvatiti da im treba više prostora, drugi da se moraju jasnije postaviti prema obitelji, a treći da odluke o stanovanju ne mogu donositi iz pritiska. Što više strpljenja unesete u privatne razgovore, to će završetak srpnja/jula biti lakši.

Rak

Za Rakove ovaj retrogradni Merkur dolazi vrlo osobno. Odvija se u Vašem znaku, zbog čega se sve vraća na identitet, osobne odluke, način komunikacije, odnose s najbližima i dojam koji ostavljate na druge. Mnogi Rakovi ući će u razdoblje u kojem više neće moći ignorirati ono što su osjećali već neko vrijeme, ali su pokušavali potisnuti zbog mira, obitelji, navike ili straha od reakcije druge strane.

Stari razgovori mogu se otvoriti iznenada. Netko se može javiti nakon dulje šutnje. Odnos za koji ste mislili da je zatvoren može ponovno tražiti odgovor. U nekim slučajevima riječ je o bivšim partnerima, starim prijateljima ili članovima obitelji s kojima nikada nije došlo do pravog razjašnjenja. Ipak, ovaj Merkur ne traži brz povratak na staro. Traži zreliji pogled na ono što se jednom dogodilo.

Rakovi će tijekom ovog razdoblja biti osjetljiviji na ton, riječi i sitne promjene u ponašanju drugih ljudi. Zbog toga će nesporazumi lakše nastajati, osobito ako se bude govorilo iz povrijeđenosti ili nagomilanog umora. Važno je ne odgovarati odmah na svaku poruku, ne zaključivati na temelju jednog detalja i ne vraćati se u odnose koji su Vas već iscrpili samo zato što su poznati.

Ovo je dobro razdoblje za završavanje starih osobnih tema, sređivanje obiteljskih razgovora, vraćanje vlastitog glasa i prepoznavanje obrazaca u kojima ste predugo čuvali mir na vlastitu štetu. Najveća jasnoća dolazi 13.7., kada Merkur dolazi u srce Sunca u Raku. Tada se neke stvari mogu posložiti iznutra, tiho, ali vrlo precizno.

Vaga

Vagama ovaj retrogradni Merkur prolazi kroz područje karijere, statusa, ugleda, javne slike, odnosa s nadređenima i dugoročnih ambicija. Zbog toga će se kod mnogih Vaga otvoriti poslovne teme koje su već jednom bile na stolu. Projekt koji je izgledao završen može se vratiti na doradu. Dogovor koji je djelovao stabilno može tražiti novu formulaciju. Poruke, dokumenti, rokovi i poslovna komunikacija morat će se provjeravati pažljivije nego inače.

Ovo razdoblje ne pogoduje brzom obećavanju, osobito u poslu. Važno je znati što točno potpisujete, kome što šaljete, koje rokove prihvaćate i pod kojim uvjetima ulazite u novi dogovor. Vage će imati potrebu održati dobar odnos sa svima, ali retrogradni Merkur u Raku traži nešto konkretnije: jasnu granicu između profesionalne pristojnosti i preuzimanja tuđeg tereta.

Moguće su situacije u kojima će se vratiti stari poslovni kontakt, bivši suradnik, ranija ponuda ili projekt koji je bio zaustavljen. To ne znači da sve treba odbiti. Neke se stvari vraćaju jer sada imaju zrelije uvjete. No sve što dolazi iz prošlosti treba pažljivo pregledati, bez idealiziranja i bez žurbe.

Vagama će ovaj ciklus pokazati koliko ih poslovni život emocionalno troši. Pitanja ugleda, očekivanja i dokazivanja sada se povezuju s unutarnjom sigurnošću. Ako ste dugo pokušavali zadovoljiti tuđe standarde, srpanj/jul će Vas suočiti s time koliko Vas takav ritam košta. Ovo je dobro vrijeme za doradu planova, popravljanje komunikacije s autoritetima, vraćanje na stare profesionalne ciljeve i jasnije definiranje smjera kojim želite nastaviti.

Jarac

Jarcima retrogradni Merkur u Raku aktivira njihovo područje odnosa. Rak je znak nasuprot Jarcu pa se tijekom ovog ciklusa naglasak prebacuje na partnerstva, brak, važne dogovore, suradnje, ugovore i ljude s kojima dijelite privatni ili poslovni život. Uz Pun Mjesec u Jarcu na samom početku retrogradnog ciklusa, mnogi Jarci neće moći zaobići ono što se već neko vrijeme skupljalo u odnosima.

Ovo razdoblje može vratiti stare partnerske razgovore, nerazriješene teme u vezi, pitanja povjerenja, granica, zajedničkih planova ili emocionalne dostupnosti. Jarci često pokušavaju ostati čvrsti i racionalni, ali Merkur u Raku otvara prostor u kojem sama činjenica više nije dovoljna. Bit će važno čuti i ono što druga strana osjeća, kao i priznati vlastite emocije bez pretvaranja da je sve pod kontrolom.

U partnerskim odnosima treba izbjegavati hladne zaključke donesene u trenutku povrijeđenosti. Ono što se sada izgovori imat će težinu, osobito ako je dugo bilo potiskivano. Ako je odnos zdrav, retrogradni Merkur može pomoći da se popravi komunikacija i vrate razgovori koji su ranije završavali zidom šutnje. Ako odnos već dugo stoji na krhkim temeljima, srpanj/jul može pokazati gdje više nema stvarne suradnje.

Na poslovnom planu Jarci trebaju pažljivo provjeravati ugovore, rokove, partnerstva i dogovore jedan na jedan. Mogu se vratiti raniji klijenti, suradnici ili prijedlozi, ali sve treba proći novu procjenu. Ovo nije razdoblje za automatsko pristajanje iz osjećaja dužnosti. Više koristi donosi iskren razgovor, jasno postavljeni uvjeti i spremnost da se odnos promatra onakav kakav jest.

Što donosi sredina srpnja/jula

Dana 13.7. retrogradni Merkur dolazi u blisku konjunkciju sa Suncem u Raku, na 20°42′ Raka, što se u astrologiji naziva cazimi. Taj trenutak često donosi zrno jasnoće usred retrogradnog procesa. Ne mora donijeti konačno rješenje odmah, ali može osvijetliti pravu prirodu problema.

Mlad Mjesec u Raku 14.7., na 21°59′ Raka, dodatno pojačava ovu emocionalnu dinamiku. To je trenutak unutarnjeg resetiranja, ali zbog retrogradnog Merkura novi početak vjerojatno neće biti nagao. Prije će nalikovati tihoj odluci da se više ne ponavlja ista priča. Srpanj/jul traži pošteniji razgovor, jasniji odnos prema prošlosti i veću odgovornost za riječi koje biramo.

Retrogradni Merkur u Raku najviše će testirati odnose u kojima su osjećaji dugo bili potisnuti, obiteljske priče koje se prenose iz jedne situacije u drugu i odluke koje su donesene radi sigurnosti, a ne iz stvarne unutarnje jasnoće. Rak, Ovan, Vaga i Jarac ulaze u razdoblje u kojem će se prošlost javiti kroz ljude, razgovore, dokumente, sjećanja ili situacije koje podsjećaju na nešto već viđeno.

Ovaj retrogradni ciklus ne treba doživjeti kao prijetnju. Njegova snaga leži u tome što usporava ono što se prebrzo guralo naprijed. Uči nas da riječ izgovorena u afektu ima posljedice, da obiteljska šutnja nije mir i da se emocionalna sigurnost ne gradi na izbjegavanju istine. Do kraja srpnja/jula mnogi će jasnije znati koji razgovor treba nastaviti, koji odnos treba popraviti i koju priču napokon treba ostaviti iza sebe.

Što izbjegavati tijekom retrogradnog Merkura

Tijekom retrogradnog Merkura, preporučuje se suzdržati od:

Započinjanja novih projekata ili planova – osobito ako se radi o nečemu što ranije niste radili. Promjene imidža, stila, ponašanja ili pokretanja novog posla mogu završiti razočaranjem.

Uključivanja u sukobe, čak i kada se čine neizbježnima. Ako dođe do nesuglasica, pokušajte uključiti neutralnu osobu koja može pomoći u smirivanju situacije. Sukobi “jedan na jedan” u ovom razdoblju često završavaju s negativnim posljedicama za obje strane.

Donošenja dugoročnih odluka – planovi koje sada napravite mogli bi zahtijevati kasnije prilagodbe, izmjene ili čak potpuno poništavanje.

Pretjeranog oslanjanja na vlastito iskustvo u radu s dokumentima i pravnim poslovima. Greške zbog brzopletosti ili prevelikog samopouzdanja mogu skupo stajati.

Što je preporučljivo raditi tijekom retrogradnog Merkura

Iako se preporučuje izbjegavanje novih početaka, retrogradni Merkur idealno je vrijeme za:

Vraćanje na stara iskustva i njihovu reinterpretaciju u sadašnjem kontekstu. Uspješne prakse iz prošlosti sada mogu donijeti vrijedne uvide.

Modernizaciju starih navika, ali bez radikalnih promjena. Fokusirajte se na ono što već imate i kako to možete poboljšati.

Igranje s prošlim verzijama sebe, primjerice modnim stilovima iz mladosti – kao inspiraciju za novi izgled koji je autentičan, ali ne pretenciozan.

Pažljivost u svakodnevici: obratite dodatnu pozornost na dokumente, putovanja, osobne stvari i plaćanja. Budite svjesni svakog koraka kako biste izbjegli propuste.

Ograničite korištenje gadgeta – budite prisutniji u stvarnom svijetu. Uklonite slušalice dok hodate ulicom i usmjerite pažnju na svoju okolinu, osobito ako upravljate vozilom ili biciklom.

ATMA – Pripremila: Suzana Dulčić

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