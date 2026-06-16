U BiH pakleno i do 40 stepeni, ovo su smjernice za građane

U drugoj polovini dana uz jači razvoj oblačnosti očekuju se lokalni pljuskovi sa grmljavinom uz moguću pojavu i grada.

Padavine su najizglednije na području Krajine, jugozapadne i centralne Bosne, a moguće i na istoku Hercegovine i jugoistoku Bosne,pišu Vijesti

Temperature do 40 stepeni

Vjetar je slab do umjerene jačine većinom istočnog i sjeveroistočnog smjera.

Jaki udari vjetra su mogući uz grmljavinske oblake. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 16 i 21°C, na jugu do 25°C.

Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 33 i 40°C.

U Sarajevu prije podne sunčano. U drugom dijelu dana umjereno povećanje oblačnosti.

Najniža jutarnja temperatura zraka oko 18°C, a najviša dnevna temperatura zraka oko 35°C.

Smjernice za građane

– Izbjegavati duži boravak na otvorenom u najtoplijem dijelu dana, posebno između 11 i 17 sati.

– Piti dovoljno tečnosti i unositi vodu redovno, čak i bez osjećaja žeđi.

– Lagano se oblačiti, koristiti zaštitu od sunca (šešir, naočale, krema sa zaštitnim faktorom).

– Poseban oprez preporučuje se starijim osobama, djeci i hroničnim bolesnicima.

– Tokom boravka napolju praviti češće pauze u hladu.

– Pratiti razvoj vremenske situacije zbog mogućih lokalnih pljuskova, grmljavine i pojave grada.

– U slučaju nevremena skloniti se na sigurno, izbjegavati otvorene prostore i boravak ispod stabala.

– Vozači da budu oprezni zbog mogućih jakih udara vjetra i smanjene vidljivosti tokom pljuskova.

– Osigurati predmete na balkonima i dvorištima zbog mogućih udara vjetra.

– Planirati aktivnosti u skladu s vremenskim uvjetima i pratiti upozorenja nadležnih službi.

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