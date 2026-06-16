Otac i sin spašeni iz ruševina nakon četiri dana, beba rasplakala spasioce

To ulijeva nadu francuskim i američkim spasilačkim timovima koji u utrci s vremenom nastoje pronaći još preživjelih.

Akcija spašavanja trajala je 12 sati, uz neprekidne napore timova koji su pažljivo pretraživali ruševine pomoću specijalizovanih kamera za potragu, oprezno prolazeći kroz nestabilne ostatke zgrade kako bi došli do zarobljenih ljudi.

“Iznimno su iscrpljeni, kao i svaki čovjek koji je četiri dana proveo zarobljen ispod ruševina. Činimo sve što možemo da ih rehidriramo i damo im potrebne lijekove tokom izvlačenja, koje napreduje veoma sporo”, izjavio je pripadnik francuske civilne zaštite tokom akcije spašavanja.

State Department: Nada i dalje postoji

Akcije spašavanja na tom području provode pripadnici francuske civilne zaštite, kao i članovi tima za urbanu potragu i spašavanje iz okruga Fairfax u američkoj saveznoj državi Virginia, koji su dan ranije iz ruševina spasili majku i devetomjesečnu bebu.Virginia Urban Search and Rescue Task Force 1 objavio je snimak na kojem njegovi pripadnici izvlače ženu iz ruševina srušene zgrade. Komšije su njen spas dočekale aplauzom i uzvicima.

Na drugom snimku, koji je objavio američki State Department, vidi se kako spasioci iz ruševina izvlače bebu umotanu u plavu tkaninu. Lice djeteta bilo je zamagljeno, ali se mogao čuti njegov plač.

“Uprkos gotovo nemogućim izgledima, nada i dalje postoji”, poručio je State Department, dodajući da je “svaki spašeni život pobjeda”.

Majka i beba zadobile su samo lakše povrede, saopćio je tim iz Virginije.

“Zbog ovoga radimo svoj posao. Donosimo nadu”, poručili su spasioci.

Na terenu u Venezueli nalazi se i Urban Search and Rescue Task Force 2 iz Miamija, koji provodi detaljne procjene štete na zemlji i iz zraka u pogođenim područjima, saopćila je Vatrogasna služba okruga Los Angeles na društvenoj mreži X. U drugoj objavi naveli su da tim čini 71 član iz Los Angelesa.

U akcijama spašavanja učestvuju i volonteri iz Meksika, Salvadora, Švicarske i drugih zemalja, saopćile su u petak venezuelske vlasti.

“Broj poginulih dostigao je 1.450. To su žene i muškarci koji su izgubili živote u najtežoj prirodnoj katastrofi u historiji naše zemlje”, rekao je jučer predsjednik venezuelske Nacionalne skupštine Jorge Rodríguez.

Rodríguez je dodao da je još 3.150 ljudi zatražilo ljekarsku pomoć u bolnicama u La Guairi i drugim područjima pogođenim zemljotresima.

Mnogi stanovnici sami pretražuju ruševine

Situacija u zemlji iz sata u sat postaje sve teža otkako su Venezuelu u srijedu pogodila dva snažna zemljotresa,pišu Vijestipotres,izdvojeno,Venecuela,

Mnogi stanovnici sami pretražuju ruševine kuća i stambenih zgrada u potrazi za članovima porodice, tvrdeći da pomoć države izostaje.

Stanovnici najteže pogođenih područja kažu da su vidjeli veoma mali broj državnih spasilačkih timova, iako je privremena predsjednica Delcy Rodríguez poručila da vlada provodi opsežnu akciju spašavanja.

Vlasti u Caracasu u subotu su saopćile da je spašeno oko 200 ljudi, ali internetske baze podataka pokazuju da se oko 51.000 osoba i dalje vodi kao nestalo.

Profesor emeritus Univerziteta Northwestern Emile Okal izjavio je za CBS News da ljudi nisu imali vremena za evakuaciju jer su se dva zemljotresa dogodila u razmaku od samo jedne minute.

Dodao je da je njihova mala dubina izazvala izuzetno velika razaranja na površini.

Humanitarne organizacije smatraju da su prva 48 do 72 sata ključna za pronalazak preživjelih, iako se taj period može produžiti ako zarobljeni ljudi imaju pristup hrani i vodi.

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