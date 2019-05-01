Tri horoskopska znaka iduće sedmice očekuje financijski uspjeh…

U sedmmici pred nama, od 22. do 28. lipnja, tri horoskopska znaka očekuje značajan financijski uspjeh, a ključan trenutak za njihove financije bit će prva četvrt Mjeseca u Vagi u ponedjeljak.

Astrološki utjecaji potiču na traženje podrške i suradnje pa se nemojte ustručavati zatražiti pomoć, bilo da se radi o zajedničkom planiranju budžeta s partnerom ili savjetovanju sa stručnjakom. Zvijezde će ovim znakovima pružati dodatnu podršku cijeli tjedan, otvarajući im vrata velikim prilikama za poboljšanje materijalnog stanja, piše YourTango.

Djevica

Prva četvrt Mjeseca u Vagi, koja nastupa 22. lipnja, potaknut će vas da iskreno sagledate gdje i kakva vam je pomoć potrebna. Djevice, to što niste sve uspjeli sami ne znači da ste doživjeli neuspjeh. Pomoć vam je nadohvat ruke, ali vi ste ti koji je morate zatražiti.

Bilo da se obratite partneru, pouzdanom prijatelju, članu obitelji ili financijskom stručnjaku, ključ uspjeha leži u traženju pomoći i poduzimanju konkretnih koraka. Otvoreno razgovarajte o svojim potrebama i poteškoćama s kojima se suočavate. To ne samo da će vam pomoći riješiti financijske probleme, već će vas i osloboditi osjećaja da sve morate nositi na svojim leđima.

Bik

Ulazak Marsa u Blizance 28. lipnja označava početak razdoblja pogodnog za stjecanje bogatstva i jačanje vaše financijske pozicije. Vrijeme je da poboljšate svoju financijsku stabilnost i postavite čvršće temelje za budući uspjeh.

Tranzit Marsa kroz Blizance prilika je za razmatranje novih ideja i načina upravljanja novcem i ulaganjima. Budite otvoreni za nove mogućnosti koje se pojavljuju kako biste ostvarili uspjeh koji zaslužujete. Ovo je također povoljan trenutak za reviziju financija, uključujući ugovore i dogovore o zaposlenju, što u budućnosti može dovesti do većeg blagostanja.

Blizanci

Blizanci, napravite mjesta za sve što zaslužujete. Jupiter, planet obilja, od prošlog se ljeta kreće kroz znak Raka, što vam je donijelo značajne financijske prilike i mogućnosti za rast. Međutim, Jupiter se sada priprema za ulazak u Lava 30. lipnja, dan nakon što Merkur 29. lipnja krene retrogradno u Raku.

Merkur će biti retrogradan sve do 23. srpnja, što će vam pomoći da riješite otvorena pitanja i konačno realizirate prilike koje vam je Jupiter donosio. Dok Jupiter napušta vodeni znak Raka, a Merkur ondje kreće retrogradno, ulazite u važno razdoblje za financijska preslagivanja i postizanje jasnoće. Iskoristite ovo vrijeme za reviziju svih projekata i planova na kojima ste radili tijekom protekle godine. Budite spremni prihvatiti priliku koju ste možda ranije odbili i otvorite se za financijski uspjeh koji vam pripada, piše index.

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