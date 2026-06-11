Tri znaka očekuje bogatstvo do 30. juna: Stiže im ozbiljan novac, a jedan znak treba da okuša sreću

Prognoza za jun donosi uzbudljive vijesti za sve one koji željno iščekuju finansijski pomak! Dok zvijezde kreiraju nove aspekte na nebu, tri horoskopska znaka naći će se u centru pažnje, jer im do 30. juna stiže prilika za ozbiljan novac.

Bez obzira na to da li je reč o napretku u karijeri ili neplaniranom dobitku, ovo je period kada se intuicija posebno isplati, a za jedan znak zvijezde imaju poseban savjet – vrijeme je da okušate sreću!

Jedan od ovih horoskopskih znakova ima dodatni signal, ovo je njegov trenutak za tiket, lutriju ili bingo.

Bik: Stari dug konačno slijeće na račun

Biku se sprema ono što je najteže čekao, povraćaj novca koji su svi već otpisali. U sredu po podne stiže poziv ili poruka koja menja cifre na računu, najverovatnije u vezi sa poslom koji je završen još u martu. Sačuvajte račune i papire, biće vam potrebni da sve ide čisto. Do kraja meseca Bik staje na noge i prvi put posle dugo vremena ne računa svaki dinar do plate.

Savjet za vas, Bikovi, ne ulažite odmah u kola ili renoviranje. Energija je dobra za štednju i mali, pametan potez, recimo zatvaranje jedne stare kartice.

Strijelac: Poslovna ponuda koja mijenja godinu

Strijelcu hrabrosti nikad nije manjkalo, a sada mu treba samo da kaže da. U prvoj polovini juna stiže poslovni predlog, dodatni angažman ili honorarni posao koji donosi sumu veću od mjesečne plate. Najjači dan je petak, kada se razgovor pomera sa kafe na konkretan dogovor.

Nemojte se cenkati ispod onoga što vredite. Strijelci često iz pristojnosti spuste cifru, pa se poslije ljute mjesec dana. Tražite punu cijenu, druga strana je već odlučila da pristane.

Vodolija: Znak koji treba odmah da popuni tiket

Evo gdje puca. Rođeni u znaku Vodolije su ovog puta favoriti kosmosa da se obogate do 1. juna, onaj koji dolazi preko igara na sreću, nasledstva ili nečega što je neko drugi započeo. Period od 27. maja do 1. juna otvara mali prozor u kome se isplati uplatiti tiket, lutriju ili učestvovati u nagradnoj igri za koju ste skoro zaboravili.

Brojevi koji se ponavljaju u vašem životu, datum rođenja deteta, kućni broj, godina vjenčanja, vrijedni su da budu na papiru. Vodolije rijetko vjeruju u sreću, pa je baš zato i preskaču. Ovaj put nemojte.

Kako da prepoznate i ne propustite svoj trenutak?

Najveći problem nije nedostatak sreće, već naša nepažnja. Često propustimo „onaj pravi“ poziv jer smo mislili da je neka dosadna reklama, ili odbijemo ponudu samo zato što nam na prvu loptu deluje predobro da bi bila istinita.

Upravo zato, savet za naredne dane je jednostavan: otvorite one mejlove koje obično brišete bez čitanja, javite se na nepoznate brojeve i pažljivo pročitajte ponude pre nego što instinktivno kažete „ne“.

Zapamtite, prava sreća za Bikove, Strijelčeve i Vodolije u junu ne stiže uz fanfare i veliku buku, već kroz sasvim obične, svakodnevne kanale koji su vam stalno pred očima, piše krstarica.

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