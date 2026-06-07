Horoskop od 8. do 14. juna: Tri znaka broje ozbiljan novac, a jednom kamen pada sa srca

Novi horoskop od 8. do 14. juna ne deli sreću podjednako. Planete su se namjestile tako da se stari računi naplaćuju, a duga prećutkivanja prekidaju.

Tri znaka ove nedelje gledaju u uplatu koju su odavno čekali. Sa druge strane, jednom znaku će posle meseci ćutanja konačno pasti kamen sa srca.

Pronađite svoj znak i pogledajte šta vas čeka.

Ovan: jedan poziv u srijedu mijenja cijelu nedjelju

Sredom popodne stiže poziv koji ste skoro otpisali. Neko vam vraća staru uslugu, i to baš kad mislite da niko ne pamti šta ste uradili. Ne jurite za potvrdom, pustite da posao dođe sam. Energija je na vašoj strani, samo nemojte sve da potrošite na svađu oko sitnice.

Bik: novac koji ste otpisali vraća se na račun

Bik je prvi od onih koji ove nedelje broje ozbiljan novac. Stara isplata, dug od poznanika ili bonus o kom niste smeli ni da sanjate sleže se do petka. Ne trošite ga odmah. Strpljenje koje vas inače koči sada je vaš najbolji saveznik, pa odložite veću kupovinu za sledeću nedelju.

Blizanci: razgovor koji ste izbegavali rešava se sam

Tema koju mesecima zaobilazite u utorak izlazi na sto, i bolje nego što ste se plašili. Blizanci dobijaju priliku da postave uslove, ne da se pravdaju. Slušajte više nego što govorite. Jedna ideja koju pomenete usput nekome će vredeti više nego vama, pa pazite kome je poveravate.

Rak: kamen pada sa srca posle dugog ćutanja

Rak je taj kome ove nedelje kamen pada sa srca. Osoba sa kojom ste prekinuli kontakt javlja se prva, negde oko četvrtka, i nosi reči koje ste dugo čekali. Ne morate odmah sve da oprostite. Dovoljno je da prodišete i pustite teret koji vas je davio od proleća.

Lav: priznanje na poslu stiže glasnije nego što očekujete

Lavu se trud naplaćuje pred svima, i to baš tamo gde ste mislili da vas ne primećuju. Šef ili saradnik javno priznaje ono što ste vukli mesecima. Uživajte, zaslužili ste. Samo nemojte odmah da tražite više, sačekajte da pohvala odradi svoje pre nego što otvorite pregovore.

Djevica: drugi znak koji ove nedjelje broji ozbiljan novac

Djevica zatvara računicu koja vas je nervirala cijelo proleće. Tabela koju stalno provjeravate konačno se slaže, i ostaje vam višak. Negdje u prvoj polovini nedjelje stiže prilika za dodatnu zaradu, sitan posao sa strane koji se brzo isplati. Prihvatite ga, ali ne preuzimajte tuđe obaveze.

Vaga: izbor između dve opcije lakši je nego što mislite

Dvije ponude vam stoje na stolu, i obe deluju primamljivo. Vaga ima naviku da odlaže, ali ovog puta odluka traži da padne do petka. Pričajte sa nekim ko vas dobro poznaje, ne sa onima koji vam govore ono što želite da čujete. Prava opcija je ona tiša.

Škorpija: stara tajna izlazi na videlo, i to vama u korist

Nešto što je dugo bilo skriveno isplivava, i prvi put radi za vas, a ne protiv vas. Škorpija dobija adut u ruke baš kad je najmanje očekuje. Ne hvalite se unapred. Tišina je vaše oružje, pa sačekajte pravi trenutak da pokažete šta znate.

Strijelac: put ili odluka o selidbi dobija zeleno svjetlo

Strijelcu hrabrosti nikad nije manjkalo, a ove nedelje je i nagrađena. Plan koji ste odlagali, putovanje ili promena mesta, dobija konkretan oblik u drugoj polovini nedelje. Ne razmišljajte previše. Krenite dok je energija sveža, jer odlaganje sada košta više nego greška.

Jarac: treći znak koji puni račun, ali polako

Jarac je posljednji od onih koji ove nedelje broje ozbiljan novac, samo se kod vas to dešava bez buke. Uplata stiže, ali ne odjednom. Mesec za mesecom slaže se ono što ste gradili, i ova nedelja je važan korak. Ne dirajte ušteđevinu, pustite je da raste.

Vodolija: neočekivan susret pokreće nešto novo

Susret na koji niste računali, negde u sredini nedelje, otvara vrata koja niste ni tražili. Vodolija voli neobične spojeve, a ovaj poznanik nosi ideju vrednu vašeg vremena. Budite otvoreni, ali ne obećavajte odmah. Najbolje prilike trpe da odstoje par dana pre nego što kažete da.

Ribe: intuicija vam šapuće tačan odgovor

Ribe ove nedelje znaju više nego što priznaju. Osećaj koji vas vuče od ponedeljka pokazaće se tačnim do vikenda, naročito oko jedne osobe. Verujte sebi. Ne tražite tuđe mišljenje za odluku koju duboko već znate, jer će vas samo zbuniti i usporiti.

Koji znak ima najbolju nedjelju u junu?

Najbolji horoskop od 8. do 14. juna imaju zemljani znakovi – Bik, Djevica i Jarac. Njima junske zvijezde otvaraju zaboravljene puteve i donose ozbiljan priliv novca koji će im rešiti bar tri goruća problema.

Sa druge strane, Rak ove nedjelje doživljava najveće emotivno olakšanje. Posle meseci teškog ćutanja, ponosa i potpunog prekida kontakta, jedna poruka ili razgovor skinuće mu ogroman kamen sa srca, piše krstarica.

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