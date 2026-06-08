Izrael odgovorio na napade Irana, Trump ljut!…

Izrael i Iran ponovno su razmijenili napade, što je najozbiljnija eskalacija od aprilskog primirja.

Izrael tvrdi da je pogodio vojne ciljeve u zapadnom i centralnom Iranu nakon što je presreo iranske rakete, dok Iran navodi da uzvraća na izraelske napade na Bejrut.

Predsjednik SAD-a Donald Trump, prema izvorima, tražio je od izraelskog premijera Benjamina Netanyahua da ne uzvraća odmah Iranu. Trump je za Fox News rekao i da “nije sretan” zbog izraelskih napada na libanonsku prijestolnicu.

BBC piše da je Trump već bio ljut jer je izraelski premijer ignorirao njegova upozorenja da ne napada Bejrut, te da ga brine da bi izraelski potezi mogli ugroziti pregovore koji se vode između SAD-a i Irana.

Trump je prije eskalacije rekao da će Izrael morati prihvatiti svaki dogovor koji Washington postigne s Teheranom.

Izraelska vojska objavila je da je uočila novi val raketa lansiranih iz Irana prema Izraelu, pišu Vijesti.

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