Sedmični horoskop: Jedan znak mora paziti na ljubomoru, drugom stiže veliko priznanje

Evo što zvijezde predviđaju za sedmicu, 8.6. – 14.6.

Ovan

Posao: Ponedjeljak započinjete s velikim ambicijama i željom da se dokažete pred nadređenima. Sredinom tjedna, točnije u srijedu, mogli biste ući u oštar verbalni sukob s kolegom koji se ne slaže s vašim metodama. Do petka se situacija smiruje, a vaša hrabrost rezultira uspješnim završetkom zahtjevnog projekta koji je dugo stajao po strani.

Ljubav: Impulzivni ste u iskazivanju osjećaja, pa bi utorak mogao donijeti neočekivanu ponudu za izlazak osobi koja vam se dugo sviđa. Četvrtak donosi manju ljubomornu scenu partnera zbog vaše pretjerane posvećenosti hobijima ili prijateljima. Vikend je idealan za zajedničku fizičku aktivnost kojom ćete izbaciti nakupljenu napetost i ponovno se povezati.

Zdravlje: Energija će vam biti na vrhuncu početkom tjedna, ali pripazite na moguće glavobolje u četvrtak zbog prevelikog stresa. Povećajte unos tekućine i izbjegavajte predugo gledanje u ekrane u kasnim večernjim satima kako biste sačuvali vid. Nedjelja je savršena za dugi boravak u prirodi i potpuno digitalno detoksiciranje vašeg organizma.

Bik

Posao: Vaša stabilnost na radnom mjestu bit će testirana u utorak kada se pojave nepredviđeni problemi s dokumentacijom. Srijeda donosi neočekivani trošak vezan uz popravak uredske opreme ili automobila koji koristite za posao. Ipak, do petka ćete dobiti izvrsnu priliku za potpisivanje dugoročnog ugovora koji će vam osigurati financijsku mirnoću.

Ljubav: Uživat ćete u praktičnom iskazivanju ljubavi, pa ćete u četvrtak partnera iznenaditi sitnim, ali korisnim darom. Subota je rezervirana za raskošnu večeru u omiljenom restoranu gdje ćete moći pokazati svoju hedonističku stranu. Slobodni Bikovi bi mogli osjetiti privlačnost prema osobi koju susreću u svakodnevnim situacijama poput kupovine namirnica.

Zdravlje: Probavni sustav bit će vaša slaba točka ovog tjedna, stoga budite umjereni u konzumaciji začinjene hrane. Subotnji izlazak mogao bi vas iscrpiti više nego što očekujete, pa nedjelju posvetite isključivo odmoru u krevetu. Lagane vježbe istezanja svakog jutra pomoći će vam da održite gipkost zglobova i smanjite jutarnju ukočenost.

Blizanci

Posao: Početak tjedna obilježit će niz važnih telefonskih poziva i prepiska koja zahtijeva vašu brzu reakciju. U četvrtak je moguć nesporazum s mlađim kolegom oko podjele zadataka, pa budite jasni u komunikaciji. Subotu ćete provesti planirajući obveze za idući tjedan kako biste izbjegli kaos koji vas često prati zbog dekoncentracije.

Ljubav: Vaša društvena priroda bit će u punom sjaju od srijede kada ćete primiti poruku od starog prijatelja koja će vas razveseliti. Vikend donosi brojna okupljanja na kojima biste mogli upoznati vrlo zanimljivu i elokventnu osobu. Ako ste u vezi, razgovarajte o planovima za ljetovanje jer bi partner mogao imati drugačije vizije od vaših.

Zdravlje: Nervozna energija pratit će vas sredinom tjedna, što može dovesti do problema s nesanicom. Kratke šetnje na svježem zraku tijekom pauze za ručak bit će ključne za održavanje vašeg mentalnog zdravlja. Do petka ćete osjetiti blagi mentalni umor, pa izbjegavajte donošenje važnih životnih odluka u kasnim satima.

Rak

Posao: Ponedjeljak je idealan za donošenje intuitivnih odluka koje će se pokazati ispravnima do kraja mjeseca. Srijeda donosi izazov u balansiranju poslovnih obveza i privatnih problema koji zahtijevaju hitnu pažnju kod kuće. U petak očekujte pohvalu od nadređene osobe koja cijeni vašu lojalnost i predan rad na zajedničkom projektu.

Ljubav: Utorak donosi val dubokih emocija i potrebu da se povučete u sigurnost svog doma s voljenom osobom. Četvrtak bi mogao biti napet zbog vašeg obrambenog stava u razgovoru o financijama s partnerom. Nedjelja je rezervirana za iskren razgovor s članom obitelji koji će vam pružiti potrebnu emocionalnu podršku i razumijevanje.

Zdravlje: Osjetljiv želudac mogao bi vam stvarati probleme u srijedu, stoga se fokusirajte na laganu kuhanu hranu. Važno je da ostanete hidrirani tijekom cijelog tjedna jer su mogući problemi s bubrezima ili zadržavanjem vode. Miran vikend proveden uz vodu ili u šetnji šumom pomoći će vam da obnovite svoje energetske zalihe.

Lav

Posao: U utorak ćete dobiti priliku voditi važnu prezentaciju ili sastanak na kojem će vaša dominantna osobnost doći do izražaja. Srijeda donosi kratkotrajnu kreativnu blokadu, ali ne dopustite da vam to poljulja samopouzdanje pred kolegama. Do petka stiže priznanje za vaš naporan rad, što će uvelike goditi vašem ponosu i otvoriti vrata napredovanju.

Ljubav: Vaša energija bit će neodoljiva, a sredina tjedna donosi romantične geste koje će partnera ostaviti bez daha. Subota navečer je vaše vrijeme za sjaj, bilo da idete u klub ili na kućnu zabavu kod prijatelja. Ipak, pripazite da svojom dominantnošću ne ugušite potrebe voljene osobe, posebno tijekom nedjeljnog ručka s obitelji.

Zdravlje: Mogući su bolovi u kralježnici zbog predugog sjedenja ispred računala, pa u četvrtak obavezno ubacite kardio trening. Vitalnost vam je inače na visokoj razini, ali nemojte testirati granice izdržljivosti kasnim izlascima. Pripazite na zdravlje srca i izbjegavajte prevelike napore na izravnom suncu tijekom popodnevnih sati u tjednu.

Djevica

Posao: Detaljno planiranje u ponedjeljak omogućit će vam da tjedan prođe bez većih stresova i nepredviđenih situacija. Utorak i srijeda su dani kada ćete rješavati nagomilane administrativne poslove koje ste dugo odgađali. U petak ćete uspješno završiti zadatak koji zahtijeva iznimnu preciznost, što će primijetiti klijenti koji cijene vašu profesionalnost.

Ljubav: Srijeda je dan kada ćete analizirati svoj odnos s partnerom i tražiti načine za njegovo poboljšanje kroz razgovor. Suptilna naklonost koju ćete pokazati u petak značit će partneru više od velikih riječi ili skupih darova. Nedjelju provedite u miru i tišini s dragom osobom, daleko od buke i društvenih obveza koje vas iscrpljuju.

Zdravlje: Subota je dobar termin za posjet stomatologu ili obavljanje rutinskog liječničkog pregleda koji planirate. Fokusirajte se na uspostavljanje zdrave dnevne rutine koja uključuje redovite obroke i dovoljno sati sna svake noći. Vaš probavni sustav je osjetljiv, stoga izbjegavajte brzu hranu i jedite više sezonskog povrća i voća.

Vaga

Posao: Početak tjedna donosi pregovore oko novog projekta u kojima će vaše diplomatske vještine biti ključne za uspjeh. U srijedu bi moglo doći do promjene u hijerarhiji unutar tima, što će od vas zahtijevati brzu prilagodbu. Do petka ćete sklopiti novo partnerstvo koje obećava stabilnu zaradu i kreativno ispunjenje u mjesecima koji dolaze.

Ljubav: Društveni život bit će vrlo aktivan, a u četvrtak vas očekuje poziv na romantičnu večeru od osobe koju poznajete površno. Harmonija u dugim vezama bit će ključna za vaš unutarnji mir, stoga izbjegavajte sukobe oko sitnica tijekom vikenda. Nedjelja donosi ugodno druženje s prijateljima na otvorenom, što će vam napuniti baterije za nove izazove.

Zdravlje: Pripazite na donji dio leđa i bubrege, pa u četvrtak prakticirajte jogu ili vježbe istezanja za kralježnicu. Ravnoteža u prehrani ključna je za vaše dobro osjećanje, stoga pokušajte smanjiti unos šećera i prerađenih ugljikohidrata. Svjež zrak i lagana fizička aktivnost na suncu poboljšat će vaše raspoloženje i opću razinu vitalne energije.

Škorpion

Posao: Intenzivno ćete raditi na tajnom projektu o kojem ne želite govoriti dok ne postignete opipljive rezultate. Srijeda donosi otkrivanje skrivene pogreške u proračunu koja bi vas mogla koštati vremena, ali ćete je brzo ispraviti. U petak očekujte značajnu financijsku dobit ili bonus koji je rezultat vašeg strastvenog zalaganja u proteklom razdoblju.

Ljubav: Utorak donosi intenzivne strasti i duboku povezanost s osobom koja vas magnetski privlači već neko vrijeme. Četvrtak bi mogao biti obilježen ljubomorom, pa pokušajte kontrolirati svoje reakcije kako ne biste narušili povjerenje u vezi. Subota je idealna za duboke, transformativne razgovore s partnerom o zajedničkoj budućnosti i ciljevima koje želite ostvariti.

Zdravlje: Vaša energija je vrlo snažna, ali pripazite da je ne usmjerite u krivom smjeru kroz potisnuti bijes ili stres. Ponedjeljak i utorak su izvrsni za intenzivne treninge u teretani koji će vam pomoći da izbacite višak nakupljene napetosti. Nedjelju posvetite dubokom snu i regeneraciji jer će vam idući tjedan zahtijevati punu koncentraciju i snagu.

Strijelac

Posao: Ponedjeljak ćete proveti planirajući poslovno putovanje ili edukaciju koja bi mogla značajno unaprijediti vašu karijeru. Srijeda donosi vrlo optimističan prijedlog od strane suradnika iz inozemstva koji će vas potaknuti na razmišljanje o promjenama. Do petka ćete dobiti slobodu da sami izaberete smjer novog projekta, što će vas motivirati da date svoj maksimum.

Ljubav: Tražit ćete avanturu i uzbuđenje, pa će četvrtak donijeti zabavan izlazak na neobično mjesto koje do sada niste posjetili. Nedjelja je dan za direktan i iskren razgovor s partnerom o vašoj potrebi za neovisnošću unutar ljubavne veze. Slobodni Strijelci mogli bi se zaljubiti u osobu koju sretnu tijekom bavljenja sportom ili nekom drugom rekreacijom.

Zdravlje: Fokusirajte se na zdravlje nogu i bedara, jer su tu mogući manji grčevi ili osjećaj težine sredinom tjedna. Utorak je idealan za aktivnosti na otvorenom poput planinarenja ili vožnje bicikla u prirodi s dobrim prijateljima. Vaša mentalna ekspanzija kroz čitanje ili učenje novih stvari pozitivno će utjecati na vaše cjelokupno zdravstveno stanje.

Jarac

Posao: Discipliniran pristup radu u ponedjeljak postavit će čvrste temelje za tjedan u kojem vas očekuju veliki poslovni pomaci. Utorak donosi važnu prekretnicu u karijeri, a petak ozbiljan sastanak na kojem će se raspravljati o vašem napredovanju. Iako će pritisak biti velik, vaša ambicija i ozbiljnost pomoći će vam da prebrodite sve prepreke bez većih problema.

Ljubav: Srijeda donosi ozbiljne razgovore o dugoročnim obvezama i planiranju zajedničkog života s osobom koju volite svim srcem. U petak ćete osjetiti stabilnost u partnerstvu, ali pazite da nedjelja ne prođe u emocionalnoj hladnoći zbog vašeg umora. Pokažite toplinu i razumijevanje prema partneru kako biste izbjegli nepotrebne nesporazume u komunikaciji krajem tjedna.

Zdravlje: Pripazite na kosti i zglobove, posebno ako se bavite težim fizičkim radom ili intenzivnim vježbanjem u teretani. Četvrtak je idealan za odlazak na profesionalnu masažu koja će opustiti vaše mišiće i smanjiti nakupljeni stres u tijelu. Ne zaboravite na važnost odmora nakon napornog radnog tjedna kako biste očuvali svoj imunitet i vitalnost.

Vodenjak

Posao: Vaše originalne ideje u ponedjeljak će naići na odobravanje kreativnih kolega, ali srijeda donosi probleme u timskom radu. Moguće je da će grupni projekt zastati zbog nečije neodgovornosti, pa ćete morati preuzeti inicijativu u svoje ruke. U petak ćete pronaći inovativno tehnološko rješenje koje će ubrzati sve procese i olakšati rad cijelom vašem odjelu.

Ljubav: Sredinom tjedna osjetit ćete snažnu potrebu za vlastitim prostorom i slobodom, što bi partner mogao pogrešno protumačiti kao udaljavanje. Petak donosi neobavezno druženje s većim krugom prijatelja gdje ćete se osjećati potpuno u svom elementu i vrlo opušteno. Nedjelja je dan za nekonvencionalan spoj ili odlazak na događaj koji prkosi uobičajenim društvenim normama.

Zdravlje: Pripazite na zglobove nogu i cirkulaciju, pa se potrudite da u ponedjeljak i utorak prakticirate lagane vježbe cirkulacije. Fokusirajte se na smirivanje živčanog sustava kroz meditaciju ili slušanje opuštajuće glazbe u večernjim satima prije spavanja. Izbjegavajte previše kofeina i stimulansa jer vam mogu pokvariti san i uzrokovati nepotrebnu nervozu tijekom dana.

Ribe

Posao: Ponedjeljak će proći u sanjarenju o novim projektima, ali srijeda donosi snažan nalet kreativne energije koju trebate iskoristiti. U petak je moguć nesporazum u komunikaciji s klijentom zbog vaše rastresenosti, pa provjerite sve e-mailove prije slanja. Vaša intuicija će vam pomoći da prepoznate dobru poslovnu priliku tamo gdje je drugi kolege uopće ne vide.

Ljubav: Romantičan početak tjedna donosi osjećaj bajke u vašu vezu, dok srijeda produbljuje vašu intuitivnu povezanost s voljenom osobom. Subota bi mogla donijeti val nostalgije zbog poruke bivše ljubavi ili sjećanja na neke prošle, sretnije dane u životu. Ostanite prisutni u sadašnjem trenutku i ne dopustite da vam prošlost pokvari lijepu atmosferu koju imate s partnerom.

Zdravlje: Stopala su vaša najosjetljivija točka ovog tjedna, pa si u utorak priuštite opuštajuću kupku ili pedikuru kod kuće. Plivanje ili boravak u vodi općenito će djelovati izuzetno blagotvorno na vaše tijelo i duh tijekom cijelog tjedna. Do petka ćete se osjećati emocionalno iscrpljeno, stoga potražite mir u umjetnosti, glazbi ili dugim, samotnim šetnjama, piše index.

Facebook komentari